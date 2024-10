Le vendeur attire de nouveaux joueurs dans le teaser de la saison 2 de Squid Game

La saison 2 de Squid Game dévoile un teaser intriguant : Le Vendeur attire de nouveaux joueurs dans son jeu mortel.

Tl;dr Le « Vendeur » de Squid Game revient dans la saison 2.

Un nouvel aperçu montre le Vendeur préparant ses tactiques de recrutement.

La saison 2 pourrait explorer davantage le personnage du Vendeur.

Le retour du « Vendeur » dans Squid Game Saison 2

Netflix a dévoilé un nouveau teaser pour la prochaine saison de l’emblématique série Squid Game, mettant en vedette le retour du mystérieux « Vendeur » (Gong Yoo). Ce dernier avait recruté Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) dans la première saison, profitant de sa détresse financière. L’aperçu de la saison 2 présente un Vendeur toujours actif et prêt à recruter de nouveaux participants désespérés.

Un aperçu révélateur

Le teaser débute avec le Vendeur se préparant pour une nouvelle journée de travail. Il se rend ensuite à une station de métro – le même lieu où il avait rencontré Gi-hun – et propose à une personne non identifiée de jouer avec lui. Les tuiles rouges et bleues du jeu Ddakji, l’argent et les cartes du logo du jeu sont de retour, annonçant une nouvelle saison riche en suspense.

Quelle place pour le « Vendeur » dans la saison 2 ?

Le rôle du Vendeur semble inchangé : il continue de cibler des individus en situation de précarité. Cependant, le teaser nous offre un aperçu de sa vie privée, laissant présager un rôle plus important dans la saison 2. Le personnage du Vendeur pourrait être exploré plus profondément, offrant un aperçu de l’homme qui profite de la détresse des autres.

Le Vendeur pourrait être la clé pour comprendre les rouages internes des jeux. Gi-hun pourrait utiliser le Vendeur à son avantage, à condition de le faire sans éveiller les soupçons du « Front Man ».