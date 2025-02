Le trailer de Fantastic Four: First Steps a-t-il effacé les pouvoirs d’élasticité de Reed Richards ?

Focus sur Reed Richards et ses pouvoirs d'élasticité.

Tl;dr Le premier teaser trailer du film The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios a été dévoilé.

Le teaser génère des questions parmi les fans, notamment sur l’absence des pouvoirs de Reed Richards.

Le film The Fantastic Four: First Steps sortira en salles le 25 juillet 2025.

Le premier aperçu du film tant attendu

Les studios Marvel ont récemment dévoilé le premier teaser trailer de leur film très attendu, The Fantastic Four: First Steps. Les fans sont ravis à l’idée que la Première Famille de Marvel rejoigne enfin l’Univers Cinématographique de Marvel et de toutes les possibilités narratives que cela présente. Bien que le teaser ne soit pas très long, il donne aux fans un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre lors de sa sortie en juillet de cette année.

Des questions en suspens

Évidemment, comme il s’agit seulement d’un teaser, il laisse plus de questions que de réponses. John Malkovich apparaît dans le teaser, mais quel rôle joue-t-il ? Pourquoi le film s’appelle-t-il First Steps ? Et est-ce que le Docteur Doom fera son apparition dans ce film ?

Le mystère autour de Reed Richards

Le teaser présente un autre mystère qui fait beaucoup parler les fans : pourquoi avons-nous pu voir les pouvoirs de tout le monde sauf ceux de Reed Richards/Mister Fantastic ? Le trailer nous montre brièvement Sue Storm qui devient invisible et génère des champs de force, Johnny Storm qui s’enflamme en tant que la Torche Humaine, et Ben Grimm sous sa forme rocheuse en tant que la Chose. Cependant, nous ne voyons jamais Reed et ses pouvoirs de super élasticité.

Il est possible que les effets nécessaires pour donner vie à son élasticité n’étaient pas tout à fait prêts à être montrés au monde. Cela donnerait à l’équipe des effets visuels plus de temps pour perfectionner l’effet. Les représentations passées des pouvoirs de Reed ont été loin d’être parfaites, alors espérons que Marvel Studios fasse l’effort supplémentaire pour que cela semble impressionnant à l’écran.

Une autre raison pour laquelle les capacités élastiques de Reed pourraient avoir été éditées hors du teaser pourrait être que cette scène cache quelque chose d’important. Ce que cela pourrait être reste à deviner, mais ce ne serait pas la première fois que Marvel Studios édite un détail révélateur d’un trailer.