Le tout premier rapport de transparence Xbox révèle une augmentation des bannissements de bots

Microsoft publie son tout premier rapport de transparence Xbox, une chasse aux bots et aux joueurs toxiques de tous les instants.

Si vous avez déjà eu maille à partir avec des faux comptes Xbox Live ces derniers temps, sachez que vous êtes loin d’être seul(e). Microsoft a publié son tout premier rapport de transparence Xbox, et il apparaît clairement que l’entreprise mène une importante chasse aux bots. La firme de Redmond explique avoir pris 4,33 millions d'”actions proactives”, comprenez par là sans signalement d’utilisateurs, à l’encontre de comptes durant le premier semestre 2022. Cela représente 57 % des actions totales sur cette période, un chiffre multiplié par 9 par rapport à l’année dernière.

Microsoft se concentrait jusqu’à présent principalement sur les actions en réaction, suite à des signalements d’utilisateurs donc, et prenait moins d’actions proactives. Le géant américain avait ainsi déclenché 2,24 millions d’actions en réaction durant le second semestre 2021 et seulement 461 000 actions proactives. Les autres violations des règles sont bien plus minimes. Le contenu “adulte”, par exemple, n’a conduit qu’à 199 000 actions proactives, tandis que la fraude, le harcèlement et les autres abus comptent chacun pour moins de 100 000 actions.

Il n’est pas surprenant d’apprendre que la plupart des 33,08 millions de mesures déclenchées par Microsoft via des signalements de joueurs concernent des joueurs toxiques. Ces actions sont équitablement réparties entre triche et autre mauvaise conduite (43 %) et communication violente (46 %). Seulement 11 % des mesures étaient liées à du contenu, comme des pseudo offensants ou des captures d’écran. Heureusement, ces incidents semblent en baisse. Microsoft avait reçu 59,65 millions de signalements durant la seconde moitié 2020.

Une chasse aux bots et aux joueurs toxiques de tous les instants

Et n’espérez pas trop l’emporter contre Microsoft si vous pensez que ce dernier a fait une erreur d’appréciation. Sur les plus de 151 000 cas d’appel effectués durant la période, seulement 6 % (environ 9 250) ont entraîné des rétablissements de compte.

Un tel rapport de transparence Xbox devrait désormais être publié tous les six mois. Il ne semble pas exister d’équivalent pour les services en ligne de Nintendo et Sony. Quoi qu’il en soit, ce sont de relativement bonnes nouvelles si vous vous interrogiez quant à la qualité du jeu en ligne sur Xbox Live et l’intérêt de la lutte contre les bots par Microsoft.