Xbox Series X|S : ces paramètres cachés que vous devriez changer pour améliorer votre expérience

La Xbox est une console très complète, avec un logiciel très complet lui aussi. Dans les paramètres se cachent de nombreuses fonctionnalités pour aller plus loin.

La Xbox est une console fantastique avec un très bon logiciel. Et elle a un potentiel plus grand encore. La Xbox dispose en effet de nombreuses fonctionnalités et paramètres cachés qui ne sont pas activés par défaut. Il suffit de se plonger dans les paramètres pour améliorer nettement l’expérience.

Réduire la consommation d’énergie

La Xbox dispose d’un excellent mode d’économie d’énergie qui n’est pas nécessairement activé par défaut. Pour l’activer, il faut allumer la console et appuyer sur le bouton Xbox de la manette, puis ouvrir Profil & Système. Ensuite, dans Paramètres, allez dans la section Général > Options d’alimentation. Sélectionnez Extinction (économie d’énergie) et allez sur les deux options Éteindre après pour changer la durée d’inactivité avant une extinction complète.

En éteignant complètement la console, vous ferez de réelles économies d’énergie, mais elle mettra davantage de temps à se réveiller et ne se mettra à jour elle-même lorsque vous ne l’utilisez pas.

Réparer les notifications

Votre Xbox adore les notifications, et ce peut être un problème. Les notifications peuvent vous empêcher l’accès à un élément de jeu ou apparaître quand il ne faut pas. Personnalisez-le. Pour ce faire, allez dans Paramètres Xbox > Préférences > Notifications. Corrigez le positionnement des alertes en allant dans Position par défaut des notifications. Le coin inférieur droit est d’ordinaire le moins gênant.

Retournez sur la page précédente et allez dans Notifications Xbox. Désactivez tout ce dont vous n’avez pas besoin. Cette page permet aussi de désactiver totalement les notifications, ce qui est parfait si vous ne jouez pas en ligne.

Activer les meilleurs paramètres d’accessibilité

La Xbox a tout un tas de fonctionnalités cachées dans la page d’accessibilité. Vous pouvez notamment essayer le mode nuit pour réduire le travail de vos yeux, remapper les boutons de la manette et désactiver les vibrations de la manette.

Optimiser la résolution de l’écran

Vous devriez vous assurer que votre Xbox tire le meilleur de votre téléviseur. Dans Paramètres Xbox > Général > TV et options d’affichage, prenez le temps de parcourir tous les paramètres. Les options Modes Vidéo permettent par exemple d’agir sur le taux de rafraîchissement et d’autres aspects, tandis que l’option Calibrer le TV permet d’être certain que la Xbox est capable d’afficher les couleurs correctement.

Télécharger les apps essentielles

La plupart des utilisateurs profitent de leur Xbox comme d’une console de jeu, mais celle-ci est aussi un excellent appareil pour le streaming. Il faut cependant télécharger des apps pour en profiter pleinement. Netflix, Amazon Prime Video, Apple Music, Spotify, toutes sont disponibles sur le Microsoft Store. Tout comme “Audio CD Player” et “Blu-Ray Player”, pour profiter comme il se doit de votre collection.

Vérifier les options HDMI-CEC

Le HDMI-CEC est une fonctionnalité pratique qui permet de réduire le nombre de télécommandes. Configuré correctement, il permet d’allumer ou d’éteindre le téléviseur lorsque vous allumez ou éteignez la console.

Pour le configurer, allez dans Paramètres Xbox > Général > TV et options d’affichage > Contrôle de l’appareil. Activez le HDMI-CEC ainsi que les options que vous souhaitez. Les plus utiles sont “La console allume les autres appareils”, “La console éteint les autres appareils” et “Changer l’entrée du téléviseur avec la manette”. Cette dernière est utile si vous avez plusieurs appareils branchés sur votre TV. En appuyant sur le bouton Xbox de la manette, le téléviseur basculera immédiatement sur la Xbox.

Afficher des rappels pour faire une pause

Il est facile de se plonger dans un jeu vidéo et d’en oublier tout le reste. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité dédiée pour que votre Xbox vous rappelle de faire une pause. Direction Paramètre Xbox > Préférences > Rappel de pause.