Le tournage de la saison 5 d’« Emily in Paris » s’achève : toutes les nouvelles infos sur la série Netflix

Le tournage de la cinquième saison de la série à succès « Emily in Paris » s’est récemment achevé. L’attente monte autour de ce nouveau chapitre, tandis que Netflix partage progressivement les informations sur la suite des aventures parisiennes d’Emily.

Tl;dr La saison 5 d’ Emily in Paris sort le 18 décembre.

sort le 18 décembre. Tournage marqué par la disparition tragique d’un assistant réalisateur.

Nouveaux personnages et intrigue entre Rome et Paris.

Une saison sous le signe du deuil et du renouveau

C’est dans une atmosphère à la fois festive et teintée de tristesse que s’est achevé le tournage de la cinquième saison de la série à succès Emily in Paris. Le clap final a récemment retenti, marquant la fin d’une production bouleversée par un drame : la disparition soudaine de Diego Borella, assistant réalisateur apprécié, victime d’un arrêt cardiaque sur le plateau le 21 août. Après deux jours de pause, l’équipe a repris le chemin des caméras, visiblement ébranlée. « Nous sommes profondément attristés de confirmer la perte soudaine d’un membre de la famille de production d’Emily in Paris », a confié un porte-parole de Paramount Television Studios, saluant la mémoire du technicien disparu.

Pour les fans impatients, l’attente touche à sa fin : tous les épisodes seront mis en ligne le jeudi 18 décembre sur Netflix, promesse d’un marathon festif au cœur des vacances. Quelques clichés inédits ont déjà été dévoilés, mettant en scène les piliers du casting comme Lily Collins (Emily Cooper) et Ashley Park (Mindy Chen) aux côtés des incontournables Philippine Leroy-Beaulieu, Bruno Gouery, ou encore Lucas Bravo. Cette cinquième salve accueillera également plusieurs nouveaux venus tels que Bryan Greenberg, Michèle Laroque, et l’actrice nommée aux Oscars Minnie Driver, enrichissant ainsi l’univers déjà foisonnant de la série.

Nouvelles directions pour Emily entre Rome et Paris

Changement majeur cette saison : c’est désormais entre deux capitales européennes que se déploie l’intrigue. Selon son créateur, Darren Star, « C’est une histoire partagée entre Rome et Paris — Emily navigue entre amour et découvertes professionnelles dans ces deux villes emblématiques. » À la tête désormais de l’Agence Grateau Rome, l’héroïne doit composer avec des défis sentimentaux inédits — dont un rapprochement avec Marcello (incarné par Eugenio Franceschini) — tout en affrontant un revers professionnel qui risque fort de bouleverser ses repères.

Amitié, secrets et nouveaux visages : ce qui attend les fans

Les spectateurs retrouveront avec plaisir les ingrédients phares : amitié indéfectible, rebondissements amoureux et chocs culturels. La dynamique du groupe se complexifie à mesure que des secrets émergent, menaçant certains liens chers à Emily. Voici quelques-unes des figures attendues au casting :

Samuel Arnold (Julien)

Lucien Laviscount (Alfie)

Thalia Besson (Geneviève)

Minnie Driver (Princesse Jane)

La promesse reste intacte : offrir une escapade haute en couleur sur fond de capitale européenne… malgré les ombres qui ont plané lors du tournage.