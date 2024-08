Le téléphone à clapet rétro Barbie débarque en octobre, seulement 15 mois après le film

Parmi ses accessoires en rose éblouissant, on trouve une lanière de téléphone perlée, des breloques autocollantes et des autocollants Barbie rétro.

TL;DR Lancée en octobre, la « Barbie Phone » d’HMD est un téléphone résolument rétro, vendu à 129 $.

Doté d’un clavier T9 et dénué d’applis tierces, il est conçu pour une déconnexion digitale partielle.

Disponible en pré-commande dès le 23 septembre, il sera compatible avec les réseaux AT&T, T-Mobile et Verizon.

Préparez-vous pour un voyage vers le passé : le Barbie Phone est enfin là, avec un lancement prévu en octobre, précisément 15 mois après la sortie du film de Greta Gerwig. Conçu par Human Mobile Devices (HMD), qui détient actuellement les droits de marque des téléphones Nokia, ce nouvel appareil est loin d’être un simple smartphone. L’objet, aussi ludique que rétro, remet au goût du jour le design des téléphones à clapet d’antan.

Un choix pour l’essentiel

Plutôt que de proposer une énième version d’un smartphone bourré d’applications, HMD va à contre-courant avec un concept minimaliste. Le Barbie Phone est équipé d’un clavier T9, ces touches omniprésentes dans les années 2000, et ne propose aucune app tierce. Au lieu de cela, il permet d’envoyer des textos et de passer des appels. Au démarrage, l’utilisateur est accueilli par un message vocal « Hi Barbie », avant de pouvoir lancer le jeu Malibu Snake, rendant hommage aux débuts du gaming mobile.

Style et oersonnalisation

Le clavier du Barbie Phone est orné d’icônes comme des palmiers, des cœurs et des flamants roses faisant office de touches. Le tout s’illumine dans l’obscurité.

La finition est bien entendu en rose « Barbie », avec un appareil photo de 5 mégapixels qui « permet de capturer des images authentiques au style des années 2000 ».

Il est doté de deux coques interchangeables, dont l’une arbore « un motif imitant le look coloré de la poupée Barbie des années 90 ».

Dans la boîte, en plus du téléphone, vous trouverez une sangle pour téléphone ornée de perles pastel, pouvant être customisée avec des breloques, un « petit roller » ou un « mini-glacier pour Barbie ». Une panoplie de stickers est également fournie.

Une interface user-friendly

L’interface du Barbie Phone est fidèle à l’esprit de la marque, et promet une navigation « d’une simplicité déconcertante » . Ainsi, l’écran d’accueil est agrémenté de thématiques murales Barbie, d’icônes d’applications inspirées de l’univers Barbie. HMD y ajoute même une application de bien-être numérique, dans son élan de donner un répit à nos vies hyperconnectées.

Disponible en précommande sur le site de HMD à compter du 23 septembre, ce téléphone innovant sera compatible avec les réseaux AT&T, T-Mobile et Verizon et sera vendu au prix de 129 dollars.