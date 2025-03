Le streaming sur Spotify génère une nouvelle génération de millionnaires musicaux

Le rapport annuel de Spotify révèle que le streaming n’est plus réservé aux artistes de renom : de nombreux talents émergents ont désormais la possibilité de devenir millionnaires.

Tl;dr En 2024, près de 1500 artistes ont généré plus d’un million de dollars en royalties grâce à Spotify, sans nécessairement avoir de hits mondiaux.

Spotify a versé un total record de 10 milliards de dollars en royalties, redéfinissant la rémunération des artistes dans l’industrie musicale.

Le nombre d’artistes gagnant plus de 10 millions de dollars a explosé de 600% depuis 2017, montrant une forte croissance des revenus dans le streaming.

Une nouvelle ère pour les artistes

En 2024, Spotify a annoncé que près de 1 500 artistes ont franchi le seuil du million de dollars en royalties. Ce chiffre est impressionnant, d’autant plus que la majorité de ces artistes n’ont pas eu de chanson dans le Top 50 mondial quotidien de l’application. La plateforme a démontré qu’il est possible de réussir sans nécessiter un grand succès commercial immédiat. Cela montre que l’accès à des revenus significatifs est désormais possible pour un plus grand nombre d’artistes, indépendamment de leur notoriété ou de leur catalogue musical.

Le modèle de rémunération et son impact

Spotify ne rémunère pas ses artistes par le nombre exact de streams, mais plutôt en fonction du « streamshare », c’est-à-dire du pourcentage d’écoutes qu’ils génèrent dans un marché donné. Cela signifie que les revenus des artistes sont directement liés à leur part d’écoute, sans dépendre d’un hit mondial. Pour atteindre le seuil du million de dollars, un artiste aurait besoin de quatre à cinq millions d’auditeurs mensuels ou de 20 à 25 millions de streams, un objectif désormais accessible grâce à la diffusion mondiale de la plateforme.

Des revenus record pour l’industrie musicale

Spotify a également annoncé avoir versé 10 milliards de dollars en royalties en 2024, un montant record qui dépasse les contributions de tout autre détaillant dans l’histoire de l’industrie musicale. Cette somme représente un impact majeur pour l’écosystème musical global, bien au-delà de l’époque des CD. La plateforme a su s’imposer comme un acteur majeur dans la rémunération des créateurs et des producteurs, redéfinissant ainsi la manière dont l’industrie génère des revenus.

L’essor des stars du streaming

Le rapport a également révélé que le nombre d’artistes générant plus de 10 millions de dollars en royalties a explosé de 600% depuis 2017. En 2024, ce sont 70 artistes qui ont atteint ce seuil, un signe de l’augmentation de la part de marché des meilleurs créateurs sur Spotify. Ces chiffres montrent que la plateforme continue de favoriser une diversification des sources de revenus pour les artistes, permettant à des talents émergents d’atteindre des niveaux de rémunération autrefois réservés aux stars établies.