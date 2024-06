Le sort des futurs films “John Wick” sera scellé dans exactement un an

"Ballerina", le premier spin-off de "John Wick", sortira en salles dans un an.

Il est temps de marquer vos calendriers, les amateurs du célèbre tueur à gages Baba Yaga, aussi connu sous le nom John Wick. Dans exactement un an, le 6 juin 2025, le premier film dérivé de la franchise, intitulé Ballerina, fera son apparition sur grand écran. Ce long-métrage met en vedette l’actrice Ana de Armas dans le rôle de Rooney, une ballerina devenue assassin qui cherche à venger le meurtre de sa famille.

Ballerina est le véritable test de la viabilité de l’univers de John Wick au cinéma, une épreuve cruciale pour déterminer si la série peut survivre sans l’icône Keanu Reeves. Cette production est le fruit du travail du réalisateur de Live Free or Die Hard, Len Wiseman, et du producteur Chad Stahelski, un collaborateur de longue date de la franchise John Wick. Le film s’articule autour de la compagnie de ballet utilisée comme façade par le syndicat du crime Ruska Roma.

Il est encore trop tôt pour prédire si Ballerina sera un hit ou un flop. Aucune bande-annonce n’a encore été diffusée, si bien que nous ne savons presque rien du film à l’heure actuelle. Cependant, une comparaison avec Atomic Blonde, un autre thriller d’action féminin lié à John Wick, pourrait donner une indication de ce à quoi s’attendre. Si Ballerina est un succès, on peut s’attendre à une pléthore de nouveaux spin-offs. Dans le cas contraire, cela pourrait freiner le développement de toutes nouvelles extensions de l’univers John Wick.

On en pense quoi ?

En tant qu’observateur averti de l’industrie cinématographique, je suis convaincu que Ballerina a toutes les cartes en main pour réussir. Le choix d’Ana de Armas, une actrice talentueuse et charismatique, est astucieux. De plus, l’univers de John Wick regorge de personnages intrigants et d’histoires non racontées qui méritent d’être explorées. Quoi qu’il en soit, le public aura le dernier mot et décidera si Ballerina est la digne héritière de John Wick ou si elle n’est qu’un pas de danse maladroit.