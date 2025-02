Le showrunner de Daredevil: Born Again a risqué son poste pour réintégrer Karen et Foggy, exclus de la version originale

Le producteur de Daredevil: Born Again, a menacé de démissionner lors d'un conflit avec Marvel concernant le retour de Karen et Foggy. Ces personnages emblématiques avaient été exclus de la version originale, une décision qu'il a tenacement contestée.

Tl;dr Foggy Nelson et Karen Page ont failli ne pas figurer dans la série MCU Daredevil: Born Again.

Le showrunner Dario Scardapane a insisté pour conserver les personnages.

La production a été remaniée pendant la grève des scénaristes en 2023.

Foggy et Karen, des personnages incontournables

Les petits détails font les grandes histoires. C’est précisément le cas pour la série à venir du MCU, Daredevil: Born Again. Dans ce projet, les meilleurs amis et collaborateurs juridiques de Matt Murdock, Foggy Nelson et Karen Page, ont failli disparaître de l’intrigue.

Un parti pris fort du showrunner

Le showrunner Dario Scardapane s’est cependant montré inflexible, allant jusqu’à déclarer qu’il était « prêt à perdre son emploi pour cette question ». Il a milité pour conserver les personnages dans le nouveau show, affirmant lors d’une récente interview avec Empire : « C’était en fait l’une des premières choses que j’ai dites aux patrons. Vous ne pouvez pas faire cette série sans Karen et Foggy. Ils sont la famille de Matt. Ils sont le cœur de son monde. Vous ne pouvez pas les éliminer sans expliquer pourquoi, et si cette explication ne sonne pas juste, ne les éliminez pas. »

Une production perturbée mais réorganisée

À l’origine, la série était presque envisagée comme un reboot du justicier aveugle de Charlie Cox. Cependant, Scardapane ne souhaitait pas abandonner totalement les trois saisons de la série préférée des fans de Netflix. Durant la grève des scénaristes en 2023, la production a été réorganisée par les directeurs de la série The Punisher, Justin Benson et Aaron Moorhead. Ils ont réintégré certains éléments clés, y compris les personnages d’Elden Henson et Deborah Ann Woll.

L’importance du contexte et de la continuité

Scardapane souligne l’importance de la continuité dans le développement des personnages : « J’étais prêt à perdre un emploi pour cela. Parce que la saison 3 de la série Netflix s’est terminée avec un rêve, avec les noms sur cette serviette. Si vous ne respectez pas cela, vous ne donnez pas de contexte à vos personnages. Vous ne pouvez pas ignorer ce rêve. »

La troisième saison de Daredevil s’est achevée avec Matt, Foggy et Karen dans un bar, planifiant de transformer leur cabinet en Nelson, Murdock & Page. C’était le rêve de trois amis proches que la série MCU respectera, tout en offrant une nouvelle aventure passionnante dans le cadre de la franchise de super-héros.