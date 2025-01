Le Seigneur des Anneaux : la véritable raison pour laquelle les Aigles ne transportent pas Frodon jusqu’au Mordor

Découvrez la véritable raison pour laquelle les aigles ne transportent pas Frodon jusqu'au Mordor dans Le Seigneur des Anneaux.

Tl;dr Les fans se posent des questions sur les Grands Aigles dans « Le Seigneur des Anneaux ».

Il y a plusieurs raisons narratives pour lesquelles les Aigles n’ont pas transporté la Communauté au Mordor.

Les publics appliquent souvent des limites du monde réel à des univers fictifs.

Le vol des Aigles dans « Le Seigneur des Anneaux »

La trilogie du « Seigneur des Anneaux » de Peter Jackson est l’une des plus grandes réussites cinématographiques de l’histoire. Elle a su marier habilement des techniques de réalisation classiques avec des technologies de pointe, tout en respectant l’intégrité de l’œuvre de J.R.R. Tolkien. Cependant, un questionnement persiste chez certains fans : pourquoi les Grands Aigles n’ont-elles pas transporté Frodon et Sam jusqu’au Mordor dès le début ?

Pourquoi les Aigles n’ont-ils pas volé jusqu’au Mordor ?

La réponse la plus simple à cette question est la suivante : si les Aigles avaient transporté la Communauté jusqu’au Mordor, il n’y aurait pas eu d’histoire à raconter. En effet, plusieurs raisons dans le monde de Tolkien expliquent pourquoi cela ne s’est pas produit.

Le plan initial était de se rendre à la Montagne du Destin de la manière la plus discrète possible. Arriver au Mordor sur le dos de Grands Aigles aurait pu alerter Sauron.

Les Grands Aigles, tout comme les Ents, évitaient de s’engager directement dans les conflits qui ne les concernaient pas directement. Ils ont sauvé Gandalf et Frodon grâce à une relation personnelle établie avec eux.

Si Sauron avait repéré les Grands Aigles, il aurait pu envoyer le Roi-Sorcier d’Angmar pour les combattre. Si les Aigles avaient perdu, l’Anneau Unique serait tombé entre les mains de Sauron.

Les Hobbits étaient spécifiquement chargés de porter l’anneau car ils étaient considérés comme moins corruptibles. Si les Grands Aigles avaient eu un accès facile à l’Anneau Unique, ils auraient pu l’utiliser à leurs propres fins.

L’interprétation littérale des œuvres de fiction

Les fans de science-fiction et de fantasy ont souvent tendance à débattre des détails les plus insignifiants des univers qu’ils aiment. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne comprennent pas ou n’aiment pas ces mondes fictifs. Avec l’ère des réseaux sociaux, une tendance croissante voit des fans de films et de séries TV prendre chaque détail d’une œuvre de fiction aussi littéralement que possible, souvent dans le but de surpasser les créateurs de ces projets.

Alors, pourquoi les singes dans La Planète des singes parlent-ils anglais, alors qu’il y a tant d’autres langues qu’ils auraient pu apprendre ? Pourquoi les parents de Marty dans Retour vers le futur ne reconnaissent-ils pas leur fils comme le garçon étrange qui les a aidés à se mettre ensemble quand ils étaient adolescents ? Ces questions, bien qu’intéressantes, ne doivent pas nous faire oublier que nous regardons un film et que notre suspension volontaire de l’incrédulité est nécessaire pour apprécier ces œuvres.

Accepter les limites de la fiction

Les films et les séries TV ne sont pas à l’abri d’être critiqués et ils ne sont pas exempts de défauts. Cependant, la plupart de ces soi-disant incohérences reflètent plus sur le spectateur que sur le média lui-même. En appliquant des limites du monde réel à des aventures épiques, certains spectateurs se privent d’une expérience enrichissante. Après tout, Peter Jackson n’a probablement pas pu trouver des Aigles assez grandes pour porter les acteurs.