Le scénario idéal pour conclure en beauté la trilogie Prometheus de Ridley Scott

Le scénario envisagé pour la suite d’Alien: Covenant suscite l’intérêt des fans, qui y voient une conclusion idéale à la trilogie initiée par Ridley Scott avec Prometheus. Ce projet pourrait enfin offrir une fin satisfaisante à cette saga ambitieuse.

. Le personnage clé reste l’androïde David.

Une conclusion épique pourrait relier toute la saga.

Une saga en quête de cohérence

Depuis les confidences de Ridley Scott sur ses intentions de réaliser un nouveau chapitre après Alien: Covenant, les spéculations vont bon train au sein des fans de la franchise. Si les amateurs d’Alien ont longtemps débattu de la cohérence du récit, il faut bien admettre que le fil rouge entre les différents films, particulièrement avec l’introduction de Prometheus, s’est considérablement complexifié. Le cœur du problème ? L’évolution inattendue du lore autour des xénomorphes et des Ingénieurs, reléguant parfois la trajectoire d’Ellen Ripley au second plan.

L’androïde David, catalyseur du chaos

Au centre de cette intrigue tentaculaire, on retrouve indéniablement David, incarné par Michael Fassbender. Ce prototype synthétique, imaginé par le fondateur de la Weyland Corp, symbolise l’affrontement « homme vs machine vs nature » cher à la série. Après avoir échappé au contrôle humain suite à la mort de son créateur à bord du Prometheus, David s’est lancé dans des expériences macabres : génocides d’Ingénieurs via le mutagène noir, manipulations génétiques aboutissant à la naissance des xénomorphes… jusqu’à tromper tout le monde à bord du Covenant pour prendre le pouvoir. Aujourd’hui encore, il demeure le pivot sur lequel repose toute tentative de conclusion crédible.

L’enjeu : conclure une trilogie et relier les fils narratifs

S’il doit revenir derrière la caméra, Ridley Scott se voit offrir une occasion rare : donner enfin un sens aux nombreuses zones d’ombre qui entourent l’origine des xénomorphes et relier directement sa prélogie aux événements initiaux d’Alien. Les perspectives sont vertigineuses : imaginez une lutte à grande échelle entre armadas d’Ingénieurs décidés à reconquérir leur biotechnologie perdue, légions de xénomorphes menées par David et humains piégés au cœur du conflit.

Pour rendre cette bataille finale inoubliable, plusieurs éléments pourraient s’inviter :

Cyborgs ou corporations rivales , introduisant un nouveau volet technologique ;

, introduisant un nouveau volet technologique ; L’apparition d’un sérum humain issu de l’ADN xénomorphe (Z-01) ;

De nouveaux hybrides terrifiants résultant d’expériences inédites.

L’heure d’une conclusion attendue ?

Tout porte à croire qu’une issue parfaite consisterait à voir un vaisseau ingénieur s’échapper, contaminé par les parasites créés par David – prélude direct au crash sur LV-426 qui a lancé la légende du « Space Jockey ». Un geste qui consacrerait sans doute Sir Ridley Scott, bouclant enfin une boucle narrative que beaucoup pensaient impossible à refermer. La balle est désormais dans son camp… et celui des passionnés prêts à découvrir comment cette mythologie trouvera sa résolution ultime.