Le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition est enfin disponible… mais difficile à obtenir !

Le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition est enfin disponible, mais il sera difficile d'en obtenir un.

Tl;dr Samsung lance le Galaxy Z Fold Special Edition, plus mince et léger.

L’appareil sera disponible uniquement en Corée du Sud et coûte environ 2,025$.

Les améliorations comprennent une caméra de 200MP et un écran plus grand.

Un nouveau joyau de technologie chez Samsung

Samsung, le géant de la technologie sud-coréenne, a récemment dévoilé le Galaxy Z Fold Special Edition. Cet appareil révolutionnaire, qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs et spéculations au cours des dernières semaines, se distingue par sa minceur et sa légèreté par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 6.

Une exclusivité sud-coréenne

Malheureusement pour les amateurs de technologie à travers le monde, cet appareil ne sera disponible qu’en Corée du Sud, bien qu’une sortie en Chine semble également prévue. Avec un prix fixé à 2,789,600 Won, soit environ « 2 025 $ », ce téléphone est le plus cher jamais produit par Samsung.

Des améliorations notables

Alors, qu’offre réellement ce nouveau modèle pour justifier son prix élevé ? Le Galaxy Z Fold Special Edition est maintenant de 10.6 mm d’épaisseur, soit 1.5 mm de moins que le Galaxy Z Fold 6. Il est également plus léger de 0.1 once, pour un poids total de 8.32 onces. Cependant, il manque le support du S Pen, qui était l’une des rumeurs les plus répandues.

En termes de bonnes nouvelles, ce téléphone bénéficie de plusieurs améliorations. Premièrement, la caméra principale a été boostée de 50 MP à 200 MP, ce qui est comparable à celle du Galaxy S24 Ultra. De plus, les écrans sont plus grands, avec un écran intérieur pliable de 8 pouces et un écran de couverture de 6.5 pouces, ce qui rend ce téléphone plus grand et plus large.

Performances et efficacité énergétique

Le nouveau modèle reste alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, ce qui garantit des performances et une efficacité énergétique de premier ordre, similaires à celles des autres appareils Samsung récents. En dépit de la taille plus grande de l’écran, la batterie reste la même que celle du Galaxy Z Fold 6, soit 4 272 mAh, ce qui pourrait signifier une autonomie de batterie légèrement inférieure. Cependant, nous ne le saurons qu’après des tests approfondis.

Le Galaxy Z Fold Special Edition sera disponible à l’achat à partir du 25 octobre en Corée du Sud. Pour ceux qui espéraient pouvoir se le procurer, il va falloir patienter encore un peu.