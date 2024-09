Le Samsung Galaxy Z Fold SE pourrait finalement supporter le S Pen

Il se peut que le nouveau modèle pliable bénéficie finalement du support du S Pen. Quelle autre fonctionnalité aimeriez-vous voir sur ce nouveau dispositif ?

Le S Pen compatible avec le nouveau Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ?

Le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, aussi appelé Z Fold Slim, a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers temps, notamment celle concernant l’absence de prise en charge du S Pen. Cela serait dû au retrait de la couche digitizer de l’écran pour réduire l’épaisseur du téléphone. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas le cas.

Des rumeurs démenties

Ice Universe, un leaker réputé pour ses informations sur Samsung, a démenti cette information sur le réseau social X en déclarant simplement que le « Galaxy Z Fold Special Edition supporte toujours le S Pen« . Cette déclaration laisse supposer que les rumeurs sur le retrait du digitizer étaient infondées. C’est un exemple parfait pour illustrer pourquoi il ne faut pas accorder trop de crédit aux rumeurs pré-lancement. Il y a toujours une chance qu’elles soient totalement erronées.

Une alternative pour le S Pen ?

Ross Young, analyste d’affichage et PDG de DSCC, a quant à lui exprimé sur X son opinion selon laquelle Samsung prévoit toujours de retirer le digitizer afin de réduire les coûts et l’épaisseur. Selon lui, Samsung devrait trouver une autre méthode pour que le S Pen fonctionne avec l’écran interne du Z Fold SE. Comment Samsung prévoit-elle de proposer le support du S Pen sans le digitizer ? Nous ne sommes pas des ingénieurs d’affichage, et c’est le genre de problèmes réservés aux personnes ayant une connaissance et une expérience supérieures à la nôtre.

Une évolution bénéfique pour les futurs téléphones pliables

Quoi qu’il en soit, si Samsung parvient à ajouter le support du S Pen au Galaxy Z Fold SE sans avoir besoin d’un digitizer, cela pourrait s’avérer utile pour les futurs téléphones pliables. Bien sûr, à condition que la perte du digitizer ne s’accompagne pas d’une perte majeure de fonctionnalité. Nous ne le saurons pas avant que Samsung n’annonce officiellement le téléphone, ce qui nous permettra de ne plus nous concentrer autant sur les rumeurs.

Les dernières rumeurs indiquent que le Galaxy Z Fold Special Edition pourrait arriver en septembre, voire en octobre. Malheureusement, il pourrait être difficile de se le procurer, car les rumeurs prétendent également que ce téléphone pliable ne sera disponible qu’en quantités limitées et dans des régions sélectionnées comme la Chine et la Corée du Sud.