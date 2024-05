Arrestation de 19 personnes en Corée du Sud pour fraude à la cryptomonnaie

En Corée du Sud, la police a arrêté 19 individus liés à une arnaque à grande échelle sur les réseaux sociaux qui a dérobé près de 19 millions de dollars à 308 investisseurs. Comment ces individus ont-ils réussi à escroquer autant de personnes ?

Tl;dr Des escrocs ont promis de gros profits en investissant dans des crypto-monnaies non cotées.

Ils ont arnaqué des centaines d’investisseurs pour un montant de 18,8 millions de dollars.

Le leader du groupe utilisait des tactiques d’escroquerie dites de la “boucherie de porc” (“pig butchering”).

La police poursuit ses recherches pour retrouver d’autres individus et les fonds volés.

Escroquerie massive de crypto-monnaie démantelée par la police

Dans un monde de plus en plus numérique, l’espace de la crypto-monnaie semble être un nouveau terrain fertile pour les escrocs. Un réseau d’individus malveillants, promettant de gros profits en investissant dans des crypto-monnaies non cotées, a été arrêté récemment en Corée du Sud. Leur tactique consistait à instaurer une confiance avec leurs victimes avant de les plumer de leur argent durement gagné.

Tactiques d’escroquerie élaborées

Ces fraudeurs avaient mis en place une salle de chat publique à travers laquelle ils proposaient des astuces pour trader les crypto-monnaies. Le stratagème semblait au départ très crédible et avait même permis à certains membres de réaliser des bénéfices. Cependant, une fois que les membres se sentaient en confiance, les escrocs commençaient à les convaincre d’investir dans des “crypto-monnaies non cotées” qui n’ont jamais généré de bénéfices.

L’escroquerie de la “boucherie de porc”

L’escroquerie dite de la “boucherie de porc” est une tactique couramment utilisée par les malfaiteurs. Elle consiste à faire monter la confiance d’une victime avant de la dépouiller de son argent.

Selon le rapport de police, le leader du groupe promettait des emplois à Myanmar, encourageait les membres à entrer illégalement dans le pays, et les forçait à rejoindre l’organisation criminelle. Les dirigeants confisquaient alors les passeports et les téléphones des victimes pour les forcer à commettre des fraudes.

Retombées de l’unité de travail sur la cybercriminalité

L’unité de travail sur la cybercriminalité de l’agence de police de Daegu a réussi à arrêter les fraudeurs le 21 mai. Cependant, la police pense qu’au moins six autres suspects sont encore en liberté et se trouvent actuellement à l’étranger. Interpol a été sollicité pour émettre des avis de recherche pour ces individus.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large d’arrestations liées aux cryptomonnaies, avec notamment l’arrestation par le département de justice des États-Unis de deux ressortissants chinois impliqués dans une opération de blanchiment d’argent de 73 millions de dollars utilisant des tactiques similaires d’escroquerie du “boucher de porc”.

Les autorités coréennes tentent actuellement de localiser les fonds dérobés et d’arrêter les autres individus impliqués.