Le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait apporter de grands changements pour le S Pen

La prochaine génération de Galaxy Z Fold 7 pourrait apporter des modifications majeures au S Pen - voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur ces éventuelles innovations.

Tl;dr Des rumeurs circulent sur le Galaxy Z Fold 7 de Samsung.

Le futur modèle pourrait abandonner le S Pen pour être plus fin.

La production du nouveau modèle pliable triple est prévue pour cette année.

Le futur de la téléphonie mobile

Tandis que les projecteurs du monde de la téléphonie mobile sont braqués sur l’événement Galaxy Unpacked de cette semaine et la probable sortie de la série Galaxy S25, de nouvelles fuites concernant la prochaine génération de téléphones pliables de Samsung ont émergé. Ces dernières laissent entrevoir un important changement pour le Galaxy Z Fold 7.

Une évolution pour le Galaxy Z Fold

Le mois dernier, un rapport de ETNews en Corée a laissé entendre que le futur pliable pourrait devoir renoncer au numériseur S Pen, qui permet au stylet de Samsung de faire des merveilles sur l’écran pliable. Ce changement s’inscrirait dans la volonté de Samsung de créer un téléphone pliable plus fin.

Une nouvelle fuite provenant des sources bien connues @Jukanlosreve et The Elec semble confirmer cette affirmation. Le post suggère qu’il y a de fortes chances que le numériseur ne soit pas inclus avec le Galaxy Z Fold 7. Si cela s’avère exact, cela pourrait signifier qu’à l’avenir, les utilisateurs de Samsung devront « charger leurs S Pens séparément du téléphone ».

Une énigme pour le fabricant de téléphones

Nous avons eu un aperçu du dilemme auquel Samsung a été confronté l’année dernière lors de la sortie de l’édition spéciale ultra-fine du Galaxy Z Fold en Corée. Ce modèle en édition limitée a supprimé la couche d’affichage du numériseur qui alimente le support du stylet, de sorte qu’aucun S Pen n’était fourni avec ce téléphone. Si Samsung suit la même voie avec le Galaxy Z Fold 7, elle devra trouver un autre périphérique d’entrée.

Des fuites révélatrices

Les fuites indiquent également que la production des composants du dispositif triple pliable de Samsung devrait débuter au deuxième trimestre de cette année, avec un lancement prévu au troisième trimestre. Les deux fuites indiquent également que le téléphone aura une taille d’écran comprise entre 9,9 et 10 pouces une fois déplié.

En dépit de la réduction de la production de leurs modèles pliables de près de 40%, suite aux ventes décevantes du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6, Samsung semble déterminée à continuer dans cette voie. Cependant, l’abandon du S Pen pourrait être un coup dur pour les fans de Samsung, qui devront probablement trouver un moyen de transporter et de charger le S Pen séparément du dispositif. Néanmoins, une version plus fine du Fold pourrait aider à résoudre l’un de ses plus gros problèmes : la taille du téléphone.