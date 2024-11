Le Samsung Galaxy S25 promet une amélioration significative pour le jeu, l’iPhone 16 ne suivrait pas

Il se murmure que le Samsung Galaxy S25 offrira une amélioration pour le jeu que l'iPhone 16 ne pourra pas égaler.

Tl;dr Leak suggère une amélioration massive du gaming sur Galaxy S25.

La fonctionnalité Game Assist pourrait améliorer les performances.

Le S25 pourrait devenir un des meilleurs téléphones pour le gaming.

Galaxy S25 : une révolution pour le gaming mobile ?

Selon une fuite récente, le monde du gaming mobile pourrait connaître une amélioration significative avec la prochaine série Galaxy S25 de Samsung, prévue pour l’année prochaine.

Game Assist : la clé d’une performance accrue

Cette information, révélée par Jukanlosreve (via Android Police), laisse entrevoir l’existence d’une fonctionnalité intitulée Game Assist. Son objectif ? Améliorer les performances de la série S25 grâce à l’upscaling et à une technologie spécifique de Qualcomm. Ce dispositif pourrait même reléguer l’iPhone 16 au rang d’antiquité en matière de gaming.

Les téléphones Samsung possèdent déjà une fonctionnalité appelée Game Booster, qui propose des outils d’amélioration des performances et privilégie les performances en jeu. Game Assist semble promettre un renforcement encore plus spécifique de ces performances.

Game Assist : quels avantages pour le joueur ?

Un screenshot partagé par Jukanlosreve dévoile cette fonctionnalité Game Assist, censée « créer une expérience de jeu plus agréable avec des assistants de jeu« . Elle propose également un upscaling de 60Hz à 120Hz, et une « optimisation des performances pour plus de performance avec moins de chaleur« .

Dans leur tweet, ils spéculent aussi que ce nouveau mode de jeu pourrait être rendu possible grâce à « l’interpolation de frames et l’upscaling utilisant la technologie AFME 2.0 de Qualcomm« .

La technologie au service du gaming

L’AFME est le moteur Adreno Frame Motion de Qualcomm, qui, selon l’entreprise, « fournit un détail réaliste en générant des scènes de haute qualité, en doublant le taux de frames tout en maintenant la même consommation d’énergie« . Couplé au puissant Snapdragon 8 Elite, cela signifie que le Galaxy S25 pourrait devenir l’un des meilleurs téléphones pour le gaming.

Samsung prévoit de lancer une version remaniée de la peau Android 15 One UI 7 avec la série Galaxy S25, où Game Assist pourrait également faire ses débuts. Cette fonctionnalité est censée apporter douceur, fluidité et performance aux téléphones phares de Samsung.