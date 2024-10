Le Samsung Galaxy S25 pourrait opter pour une nouvelle puce, pas Snapdragon

Il se pourrait que le Samsung Galaxy S25 s'équipe d'une nouvelle puce, qui ne serait pas une Snapdragon.

Tl;dr Une fuite suggère que le Samsung Galaxy S25 pourrait utiliser une puce MediaTek.

Le blog DeepMind de Google a involontairement révélé l’information.

Le passage incriminé a été supprimé depuis la publication de l’article.

La puce MediaTek pourrait équiper le Samsung Galaxy S25

Une récente fuite provenant d’une source peu commune, le site DeepMind de Google, laisse penser que la prochaine série de Samsung Galaxy S25 pourrait être équipée d’une puce MediaTek.

Il s’agit d’une fuite inhabituelle, puisque le blog DeepMind est principalement consacré à la conception d’AlphaChip et au développement de processeurs destinés à l’intégration de l’IA. Cependant, une phrase insérée au cœur de l’article suggère que Samsung pourrait utiliser une puce MediaTek dans son futur smartphone.

Un passage révélateur supprimé

Le passage en question mentionnait que MediaTek, un des leaders mondiaux en conception de puces, utilisait l’AlphaChip pour accélérer le développement de ses puces les plus avancées, comme la Dimensity Flagship 5G utilisée dans les téléphones mobiles Samsung. « MediaTek, l’une des meilleures entreprises de conception de puces au monde, a étendu l’AlphaChip pour accélérer le développement de leurs puces les plus avancées — comme la Dimensity Flagship 5G utilisée dans les téléphones mobiles Samsung — tout en améliorant la puissance, les performances et la surface des puces. », ont écrit les auteurs Anna Goldie et Azalia Mirhoseini.

Cependant, ce passage a été modifié depuis sa publication initiale, retirant toute mention de la puce Dimensity ou de Samsung. Des sauts de ligne inhabituels laissent penser que la page a été rapidement éditée pour supprimer ces informations.

Un changement stratégique pour Samsung ?

Cette modification pourrait indiquer que Samsung ou MediaTek ne sont pas prêts à dévoiler cette information, ou que des négociations sont toujours en cours entre Samsung et Qualcomm pour l’intégration de puces Snapdragon améliorées dans tous les futurs téléphones Galaxy S25.

Il est à noter que Samsung n’a pas hésité à utiliser des puces MediaTek récemment, comme le démontre l’annonce des tablettes Galaxy Tab S10 Ultra et S10 Plus, toutes deux équipées de la puce Dimensity 9300+.

Affaire à suivre

La confirmation officielle de l’équipement du Samsung S25 n’arrivera probablement qu’au moment de son lancement, potentiellement en janvier 2025. D’ici là, nous devrons nous contenter de spéculations et de rumeurs.