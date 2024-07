Le rôle de Dark Plagueis dans la saison 2 de The Acolyte

Dans l'univers Star Wars, Dark Plagueis est un Seigneur Sith puissant, célèbre pour ses connaissances en manipulation de la Force et ses efforts pour obtenir l'immortalité.

Tl;dr Dark Plagueis fait une apparition dans le final de The Acolyte.

La showrunneuse Leslye Headland évoque le futur de Darth Plagueis.

Dark Plagueis poursuit son obsession pour la vie éternelle.

Il pourrait agir dans l’ombre dans la saison 2 de The Acolyte.

Le Seigneur Sith révélé dans The Acolyte

Dans le final de la série télévisée The Acolyte diffusée sur la plateforme de streaming Disney+, le fameux Seigneur Sith n’était autre que Dark Plagueis, maître de Sheev Palpatine. Cette apparition, bien que brève, marque une première pour ce personnage en live-action et pourrait avoir un impact considérable sur l’avenir de The Acolyte.

Les plans pour Dark Plagueis

Selon Leslye Headland, la showrunneuse de The Acolyte, Dark Plagueis pourrait avoir une idée précise de ce qu’il compte faire dans la saison 2 de la série. Et cela pourrait impliquer le même pouvoir de la Force qui a créé Osha et Mae Aniseya. Selon elle, l’idée de Dark Plagueis poursuivant ce pouvoir est beaucoup plus intéressante à raconter que s’il le possédait déjà.

L’obsession de Dark Plagueis pour la vie éternelle

Dark Plagueis est principalement connu pour son obsession de la vie éternelle. Le fait que Mère Aniseya et les Sorcières de Brendok aient créé la vie via la Force pourrait être exactement ce dont Dark Plagueis a besoin pour développer sa propre technique. Il semblerait que Leslye Headland souhaite raconter cette histoire dans la saison 2 de The Acolyte.

Dark Plagueis, un acteur de l’ombre

En raison de plusieurs obstacles entre lui et son objectif ultime, Dark Plagueis pourrait rester dans l’ombre. D’autant plus qu’il semble vouloir observer Osha plutôt que de risquer de la combattre. De plus, l’absence de révélation de la présence de Dark Plagueis par le Stranger suggère que ce dernier pourrait vouloir conserver son élément de surprise le plus longtemps possible.