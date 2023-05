Le robot Amazon Astro se préparerait à recevoir une importante mise à jour autour de l’IA

Amazon préparerait un nouveau robot dopé à l'intelligence artificielle. Le prochain Amazon Astro pourrait ne rien rater de ce qui se passe chez vous.

Google et Microsoft se livrent une grande bataille dans la guerre autour de l’intelligence artificielle et il semblerait que le géant Amazon souhaite s’inviter aux débats. Mais plutôt que d’introduire son IA dans des apps ou des navigateurs, Amazon chercherait à lui donner vie via les robots qui vivent dans nos maisons. La firme propose depuis quelque temps son robot Astro. Selon une fuite, l’entreprise préparerait une nouvelle génération disposant d’une IA conversationnelle, comme les ChatGPT et autres Google Bard, mais avec une intelligence environnementale supplémentaire pour aider dans les corvées de la maison.

Business Insider rapporte en effet qu’Amazon travaille sur un projet répondant au nom de code “Burnham”, lequel implique un robot doué de langage naturel et conscient de la maison dans laquelle il se trouve. Mais au lieu de se contenter de détecter et de comprendre d’éventuelles anomalies, comme une casserole d’eau bouillante sur le feu, le robot pourrait prendre la mesure du risque et informer les habitants du foyer. Amazon envisage de tels robots intelligents pour “apporter la tranquillité d’esprit aux familles chez elles”.

Amazon chercherait par ailleurs à atteindre un prix public aux alentours de 1 000 $ pour son prochain robot d’assistance à la maison, mais il pourrait y avoir des services optionnels via abonnement. Ces services pourraient coûter 25 $ par mois et pour intégrer les caméras Ring dans cette équation, la facture monterait à 35 $.

Un élément important de ce projet Burnham, qui pourrait voir naître plus produits, reste la conscience de l’environnement. Par exemple, si les caméras de ce robot détecte qu’une personne est tombée au sol, le système pourra analyser la gravité de la situation et appeler les secours en cas de besoin. Mais l’entreprise veut déjà aller plus loin et développer une mémoire et une intelligence de l’environnement dans le robot. Les documents obtenus par Business Insider indiquent que les possesseurs de ce robot pourront lui demander où ils ont laissé leurs clefs de voiture et ce dernier pourrait les y mener. Aussi pratique que cela puisse sembler, cela signifie aussi que le robot vous aura suivi partout pour savoir où vous avez posé vos clefs pour la dernière fois.

Pour ce faire, le robot devra donc avoir connaissance de tout ce que sa caméra voit, ou pour le dire plus simplement, il deviendrait alors une machine sur roue avec une mémoire virtuelle de tout votre logement. Pour une entreprise qui en sait déjà énormément sur ses utilisateurs avec Alexa, convaincre les clients potentiels d’acheter un robot qui enregistre tout dans leur maison, pas uniquement avec un microphone, mais aussi avec une caméra, ne devrait pas être très facile. Amazon dit aussi réfléchir à “une interface intelligente et pour le langage parlé” pour cette prochaine génération de robot. À suivre !