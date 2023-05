Amazon va rendre disponibles gratuitement plus de 100 contenus originaux Prime Video, à (re)découvrir sur la plateforme Freevee.

Amazon a annoncé qu’il rendait plus de 100 contenus originaux Prime Video, séries et films, disponibles sur Freevee, son service de streaming gratuit. Ces derniers temps, c’est une pratique qui a le vent en poupe dans l’industrie. Le mois dernier, HBO et Warner Bros. proposaient une sélection de leurs séries gratuitement sur Roku, certaines ayant même été diffusées à la télévision.

La liste exhaustive des contenus originaux Prime concernés qui arrivent sur Freevee n’est pas encore disponible, mais des titres comme L’Été où je suis devenue jolie, La roue du temps, Late Night, Troop Zero et Reacher sont concernés. Par ailleurs, tous ces titres n’arriveront pas en même temps. Amazon a précisé que des films et des séries seront ajoutés à Freevee tout au long de l’année.

Il semble en tous les cas qu’Amazon soit bien décidé à utiliser Freevee pour grignoter des parts du marché du streaming gratuit. L’année dernière, le géant américain avait rebaptisé IMDB TV en Freevee, ceci pour, selon ses dires, bien refléter l’accès gratuit dudit service. Parmi les autres noms envisagés à ce moment-là, on trouvait “Zon” et “Free TV”. Les publicités devraient être un bien petit inconvénient pour de nombreux utilisateurs quand on sait que Amazon Prime démarre à 14,99 $ par mois ou 139 $ par an pour les particuliers. Vous pouvez accéder à Freevee via Amazon et son Fire TV ou via une application dédiée disponible sur iOS, Android, Xbox ainsi que la plupart des smart TV et autres systèmes.

Freevee produit déjà un certain nombre de contenus originaux, comme America’s Test Kitchen: The Next Generation et Judy Justice. Le service propose aussi des titres qui n’appartiennent pas à la grande famille de production d’Amazon, comme Schitt’s Creek, John Wick et Bones.