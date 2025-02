Le retour triomphal de Sam Wilson dans Avengers 5 : le nouveau visage du MCU

Après une absence de quatre ans, Captain America : Brave New World révèle que le Sam Wilson d'Anthony Mackie mérite d'être la figure de proue de l'univers cinématographique de Marvel, jouant un rôle clé non seulement dans Avengers 5, mais aussi dans les futurs films à venir.

Tl;dr L’Univers cinématographique Marvel (MCU) a perdu sa cohésion depuis « Avengers: Endgame ».

« Captain America: Brave New World » remet en avant Sam Wilson comme le nouveau Captain America.

Sam Wilson incarne parfaitement le leader que le MCU a besoin.

Un Univers Marvel Cinématographique en perte de vitesse

Depuis « Avengers: Endgame », l’Univers cinématographique Marvel (MCU) semble avoir perdu de son éclat. Les débats sur les raisons de cette déroute sont nombreux, mais une chose est certaine : l’absence de cohérence est flagrante. Autrefois, des figures emblématiques comme Iron Man, Captain America et Thor étaient le ciment de cet univers cinématographique. Leur présence ou mention était quasi constante, offrant une certaine stabilité à l’ensemble.

Un héritage lourd à porter

Cependant, avec la fin d’Endgame, ces figures de proue ont pris leur retraite. Steve Rogers a passé le flambeau à Sam Wilson, annonçant ainsi clairement la voie à suivre pour l’avenir. Mais il a fallu attendre quatre longues années avant de revoir Sam Wilson, alias Captain America, sur nos écrans. Son absence a contribué à accentuer le sentiment de désordre qui régnait dans le MCU post-Endgame. Aucun autre personnage n’a réussi à prendre le relais et à s’imposer comme leader.

Le retour du Capitaine

« Captain America: Brave New World » marque enfin le retour tant attendu de Sam Wilson. Le film met en avant le personnage de Sam, qui mérite amplement d’être le nouveau visage du MCU. Malgré des critiques mitigées, il est indéniable que Sam incarne parfaitement ce que devrait être un leader, et surtout, Captain America.

Sam Wilson, le leader dont le MCU a besoin

Sam Wilson est bien plus qu’un héros. Il est un modèle de compassion et de bravoure. Lorsqu’il est confronté à une crise de confiance, il trouve toujours le moyen de se relever et de continuer à se battre. Il n’hésite pas à défier l’autorité pour faire ce qui est juste, comme lorsqu’il se bat pour prouver l’innocence d’Isaiah Bradley.

Sam Wilson est ce dont le MCU a besoin pour retrouver son éclat d’antan. Le monde a besoin des Avengers, mais les Avengers ont besoin de Sam Wilson. Espérons que « Brave New World » consolidera la place de Sam en tant que figure de proue du MCU, une place qu’il mérite depuis qu’il a reçu le bouclier en 2019.