Le réalisateur pressenti pour la suite d’Alien : Romulus réagit enfin aux rumeurs

Après des semaines de spéculations, le réalisateur pressenti pour une éventuelle suite d'Alien: Romulus s'exprime enfin publiquement. Son intervention vient éclairer les nombreuses rumeurs qui circulaient autour de la continuité du célèbre film de science-fiction.

Tl;dr Fede Álvarez n’assurera pas la réalisation du prochain Alien.

Demián Rugna pressenti, mais aucun accord officiel à ce jour.

La suite d’Alien: Romulus est encore en développement précoce.

Un futur incertain pour la suite d’Alien: Romulus

Après le succès remarqué de Fede Álvarez l’an passé avec Alien: Romulus, l’attente autour de sa suite s’intensifie, mais un changement de taille se profile : le cinéaste, salué pour son approche resserrée et efficace, ne reviendra pas derrière la caméra. Il se concentre désormais uniquement sur l’écriture du scénario, veillant notamment à préserver les personnages de Rain et Andy. Si ce retrait surprend certains fans, il témoigne d’une volonté de renouvellement, alors que la franchise connaît un nouveau regain d’intérêt.

Demián Rugna : la rumeur s’emballe

Parmi les noms évoqués pour reprendre le flambeau figure celui de Demián Rugna, révélé récemment par Álvarez lui-même lors du festival HorrorBound Weekend. Spécialiste du genre horrifique avec des œuvres comme When Evil Lurks ou Terrified, Rugna ne cache pas son enthousiasme mais tempère immédiatement les spéculations. Interrogé par le média Omelette, il confie : « J’ai entendu la rumeur. C’est flatteur et j’adore l’idée, mais il n’y a rien de concret. » Cette déclaration honnête laisse entendre que l’intérêt est mutuel sans qu’aucun engagement n’ait été formalisé à ce jour.

L’avenir de la saga en suspens

Ce qui rend cette phase délicate, c’est que la production n’en est qu’à ses débuts. Le script vient tout juste d’être achevé selon Álvarez, qui co-produit le projet aux côtés de Ridley Scott. Ensemble, ils recherchent désormais un réalisateur capable de perpétuer l’héritage de la saga. Il faut également noter que, mis à part le probable retour des comédiens principaux — Cailee Spaeny et David Jonsson — aucune annonce concernant le casting n’a filtré.

Pistes et calendrier encore flous

Alors qu’aucune date officielle n’a été fixée pour cette suite très attendue, les spéculations vont bon train. La pression monte chez 20th Century Studios, soucieux d’exploiter au plus vite la popularité retrouvée grâce à Romulus ainsi qu’à la série télévisée Alien: Earth. En février dernier, Álvarez espérait un tournage dès la fin 2024 ; aujourd’hui cependant, cette échéance paraît compromise tant que le choix du réalisateur demeure incertain.

Pour l’heure, tout reste ouvert : si Rugna s’avère disponible et motivé, il pourrait bien être celui qui insufflera une nouvelle énergie à cette franchise mythique — à moins qu’un autre nom ne s’impose dans les semaines à venir.