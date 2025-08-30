Le réalisateur des Quatre Fantastiques évincé pour avoir voulu rester fidèle aux comics – et il avait raison

Le réalisateur du dernier film Quatre Fantastiques a été évincé du projet après avoir exprimé son souhait de coller davantage à l’esprit des bandes dessinées originales, une vision qui, selon certains, aurait mieux respecté l’œuvre culte.

Tl;dr Chris Columbus limogé pour sa vision trop fidèle aux comics.

La version 2025 prouve la pertinence de son approche.

Le reboot surpasse les anciens films en popularité.

Un départ brutal pour un cinéaste respecté

Lorsque Chris Columbus, réalisateur émérite derrière des classiques tels que « Maman, j’ai raté l’avion » ou les deux premiers Harry Potter, a été écarté du projet Fantastic Four en 2005, peu d’informations avaient filtré sur les véritables raisons de son limogeage. Deux décennies plus tard, ses confidences sur le podcast Fade to Black lèvent enfin le voile sur cet épisode étonnant. L’ambition de Columbus ? Offrir à la « Première Famille » de Marvel une adaptation fidèle à l’esprit et au style graphique de Jack Kirby, maître incontesté du Silver Age. Mais cette volonté s’est heurtée frontalement à la vision des dirigeants de 20th Century Fox, qui n’ont guère goûté ses propositions.

L’héritage Jack Kirby sacrifié à l’époque

Après son éviction — « J’avais tout simplement exprimé que certains choix artistiques devraient mieux coller à ceux de Jack Kirby », confie-t-il — le projet a pris une direction radicalement différente. La version sortie en salles, mise en scène par Tim Story, s’est éloignée des codes originels : costumes sombres, un personnage du Thing amoindri, et une première confrontation contre Doctor Doom qui rompait avec l’esthétique colorée et l’énergie si caractéristiques des débuts du quatuor chez Marvel en 1961. Rétrospectivement, difficile de ne pas penser que ce virage a privé le film d’une identité plus forte.

L’heure de la revanche : « First Steps » fait mouche en 2025

Il aura fallu attendre le reboot de 2025 pour voir triompher l’approche défendue jadis par Columbus. Sous la houlette de Matt Shakman, le nouveau long-métrage intitulé Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, porté par Marvel Studios, opte résolument pour la fidélité aux comics : costumes fidèles, ambiance rétro-futuriste chatoyante, galerie d’antagonistes étendue avant d’affronter les emblématiques Galactus et Silver Surfer. Cette recette séduit le public et la critique, propulsant le film au rang de plus gros succès jamais enregistré pour la franchise.

Bilan amer pour Fox, validation tardive pour Columbus

Certains observateurs notent aujourd’hui que si la confiance avait été accordée à Columbus dès 2005, le destin cinématographique des Fantastic Four aurait pu être tout autre. Pour beaucoup, ce regain de popularité consacre enfin la vision longtemps jugée trop audacieuse par Fox, mais désormais plébiscitée par les fans comme par les spécialistes. De quoi raviver une vieille question : faut-il écouter davantage les créateurs passionnés lorsqu’il s’agit d’adapter un monument tel que le quatuor fantastique ?