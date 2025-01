Le réalisateur de The Flash révèle pourquoi le film DC a échoué malgré un personnage emblématique

Le réalisateur de The Flash dévoile les raisons de l'échec du film DC, en suggérant que le personnage suscite l'indifférence de nombreux spectateurs, et ce, malgré un argument flagrant qui pourrait contredire cette affirmation.

Un échec retentissant pour The Flash

Andy Muschietti, réalisateur de The Flash, a récemment partagé sa pensée sur l’échec du film en salles. Selon lui, le film n’a pas su séduire les quatre groupes démographiques clés du cinéma, soit les hommes et les femmes, à la fois de moins et de plus de 25 ans.

Un personnage moins populaire

En plus de ce manque d’universalité, Muschietti a fait une autre révélation surprenante. Il semble que « beaucoup de gens ne se soucient pas du personnage de Flash », comme il l’a découvert lors de conversations privées. Cette indifférence du public pour le personnage se reflète dans le désintérêt pour le film.

Des chiffres décevants au box-office

Le film The Flash n’a guère réussi à récupérer son budget de 200 millions de dollars, ne générant que 271 millions de dollars au box-office. C’est un échec majeur, d’autant plus qu’il s’agissait de l’une des dernières tentatives de la DCEU, avec Michael Keaton reprenant son rôle de Batman aux côtés d’Ezra Miller, Sasha Calle et Michael Shannon.