Le réalisateur de « Moi, Moche et Méchant 4 » évoque la possibilité d’un film « Minions » en live action

Le réalisateur de "Moi, Moche et Méchant 4", Chris Renaud, évoque la possibilité d'un film live-action "Minions".

Moi, Moche et Méchant 4 a engrangé plus de 809 millions de dollars de recettes mondiales.

Renaud s’oppose à l’idée d’une version live-action de Minions, préférant le monde animé.

Il souligne que les idées du film en animation seraient « complètement différentes » en live-action.

Le succès de Moi, Moche et Méchant 4 et la possibilité d’une version live-action de Minions

Le réalisateur de Moi, Moche et Méchant 4, Chris Renaud, a récemment abordé la question d’une éventuelle adaptation live-action de Minions. Le quatrième opus de la franchise, sorti en juillet, a connu un succès retentissant en salle, avec une première semaine à 75 millions de dollars et une recette mondiale dépassant les 809 millions à ce jour. Il se place ainsi en troisième position des films les plus rentables de 2024, derrière Deadpool & Wolverine et Inside Out 2.

Une idée qui ne séduit pas le réalisateur

Interrogé par Film Hounds sur la possibilité d’une version live de Minions, Renaud a fermement répondu : « Dieu, j’espère que non« . Pour lui, le charme de Moi, Moche et Méchant réside dans son univers animé qui offre plus de liberté créative. Il estime que les idées exploitées dans le film seraient « complètement différentes si elles étaient mises en scène en live-action« .

Un éventuel passage à l’action en direct ?

Malgré le scepticisme de Renaud, l’idée d’une version live-action de Minions pourrait séduire le studio, au vu du succès des précédents films de la franchise. En effet, les deux spin-offs de Minions ont été de véritables succès commerciaux, avec des recettes mondiales de 1,1 million et 940 millions de dollars respectivement. L’ensemble de la franchise Moi, Moche et Méchant a généré plus de 5 milliards de dollars de recettes dans le monde.

Une adaptation live-action de Minions nécessiterait cependant un recours important aux effets spéciaux. Cette technique a déjà été utilisée pour l’adaptation live-action du Roi Lion, qui, malgré son succès financier, a été critiquée pour sa ressemblance avec un film d’animation.