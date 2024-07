Qui prête sa voix aux Minions de Moi, moche et méchant ?

Les Minions de Moi, moche et méchant sont doublés par Pierre Coffin. Il a créé et interprété les voix uniques des Minions avec leur mélange distinct de langues et de sons.

Tl;dr Pierre Coffin est la voix des Minions.

D’autres acteurs ont parfois prêté leur voix à certains Minions.

Pierre Coffin a également intégré plusieurs langues dans le langage des Minions.

Le rôle de Pierre Coffin a été déterminant dans le succès des Minions.

Le secret derrière les voix des Minions

Qui n’a jamais ri aux éclats face aux pitreries de ces petites créatures jaunes, les Minions, héros emblématiques de la saga Moi, moche et méchant et la préquelle Les Minions ? Leur langage, inimitable, est le fruit du travail de Pierre Coffin, co-réalisateur français de la franchise chez Illumination.

Un travail de voix hors du commun

Pierre Coffin n’est pas qu’un simple co-réalisateur. Il est aussi la voix derrière le bavardage inintelligible mais emblématique de Kevin, Bob et les autres Minions. Paradoxalement, Pierre Coffin n’est pas un comédien de doublage expérimenté. En dehors des Minions, son seul autre rôle vocal crédité est celui de Brad dans le court-métrage Brad & Gary.

Le langage des Minions : un mélange de langues

Bien que le bavardage des Minions puisse sembler être un charabia complet, leur style de communication est en réalité beaucoup plus complexe. Pierre Coffin, qui parle plusieurs langues, a su injecter dans le dialecte unique des Minions des éléments de français, d’anglais, d’espagnol et même d’indien. Cela explique pourquoi, même si la plupart des propos sont absurdes, il est presque toujours possible de comprendre le sens général de ce que les Minions disent.

D’autres voix derrière les Minions

Si Pierre Coffin est considéré comme « l’acteur » derrière les Minions, d’autres ont également prêté leur voix à ces adorables amateurs de méchanceté. Chris Renaud a par exemple doublé le Minion Dave dans Moi, moche et méchant et Moi, moche et méchant 2, tandis que Jermaine Clement a prêté sa voix à Jerry.