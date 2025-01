Le réalisateur de Fight Club et Se7en avoue avoir voulu créer un film Harry Potter « effrayant »

Le réalisateur de Fight Club et Se7en révèle qu'il souhaitait créer une version plus sombre et inquiétante du film Harry Potter.

Tl;dr David Fincher a proposé une vision plus sombre d’Harry Potter.

La Warner a préféré une adaptation plus « propre » et familiale.

Une nouvelle série Harry Potter est en préparation pour HBO.

La vision sombre de Fincher pour Harry Potter

Avant que Harry Potter ne devienne la franchise familiale que nous connaissons aujourd’hui, une vision plus sombre de ce monde magique avait été envisagée. C’est ce qu’a révélé David Fincher, le réalisateur acclamé, lors d’une récente interview pour la réédition 4K de Se7en. Il avait été sollicité pour discuter de la manière dont il pourrait porter à l’écran l’univers magique de J.K. Rowling. Sa proposition ? Une adaptation plus proche de la comédie noire pour adultes Withnail and I que de la version finalement réalisée par Chris Columbus, qui a connu un énorme succès au box-office et a lancé la franchise très populaire.

Une version moins « propre » d’Harry Potter

« On m’a demandé de venir discuter de la manière dont je réaliserais ‘Harry Potter’ », a expliqué Fincher à Variety. « Je me souviens avoir dit : ‘Je ne veux pas faire la version hollywoodienne propre de cela. Je veux faire quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ‘Withnail and I’, et je veux que ce soit un peu effrayant.’ » Cependant, le studio avait d’autres projets, cherchant ce que Fincher décrit comme des « jours d’école à la Thom Browne à la manière d’‘Oliver’ ».

Des projets non réalisés et une nouvelle série en préparation

Le film Potter non réalisé de Fincher rejoint une liste de projets inaboutis, notamment les suites de The Girl With the Dragon Tattoo, une adaptation de Rendezvous With Rama, et une suite de World War Z. Actuellement, Fincher développerait une version américaine de Squid Game pour Netflix et une mini-série préquelle de Chinatown co-écrite avec le défunt Robert Towne.

Alors que Harry Potter se prépare pour sa prochaine incarnation en tant que série HBO. La nouvelle adaptation promet de consacrer une saison entière à chacun des sept livres de Rowling. L’équipe créative vise à « creuser vraiment les arcs de caractères » et à explorer divers personnages de Poudlard qui n’ont pas eu beaucoup de temps à l’écran dans les films originaux. Le tournage de la série, qui verra Rowling en tant que productrice exécutive, devrait commencer à l’été 2025 aux studios Leavesden, où les films originaux ont été tournés, avec une sortie prévue sur Max en 2026.