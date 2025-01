Le programme de Frost Fatales dévoilé juste après la fin de l’AGDQ : promesse d’un événement exceptionnel

La dernière édition de AGDQ vient tout juste de se terminer, mais le planning pour le prochain événement Frost Fatales est déjà sorti, et il promet de grands moments.

Tl;dr Awesome Games Done Quick collecte des fonds pour diverses causes.

Awesome Games Done Quick : au-delà du jeu, la philanthropie

Après avoir réussi son défi en 2025 en collectant 2,5 millions de dollars pour la Prevent Cancer Foundation, Awesome Games Done Quick continue son œuvre philanthropique à travers d’autres programmes. En effet, cet organisme organise régulièrement des événements pour lever des fonds au profit de diverses causes nobles.

Frost Fatales au profit du National Women’s Law Center

Le groupe Frame Fatales, une communauté dédiée aux femmes et aux personnes non-binaires dans le monde du speedrunning, organise sous l’égide de GDQ deux événements de marque. Parmi eux, Frost Fatales, qui se déroulera du 9 au 16 mars, a pour objectif de lever des fonds pour le National Women’s Law Center.

Le programme, dévoilé aujourd’hui, promet de grands moments, avec notamment le jeu de plateforme 2D Cuphead et Super Mario Odyssey. L’événement Frost Fatales se clôturera sur une note spectaculaire avec SawaYoshi qui tentera un run à une main du jeu Celeste.

Back to Black : mettre en lumière les speedrunners noirs

Si vous êtes impatients de découvrir ces performances de jeu pour la bonne cause, vous pouvez d’ores et déjà vous régaler avec l’événement Back to Black, organisé par GDQ. Cet événement met à l’honneur les speedrunners noirs et vise à lever des fonds pour Race Forward, une organisation à but non lucratif œuvrant pour la justice raciale, du 6 au 9 février.

Back to Black, bien que de courte durée, présentera une pléiade de talents. Il ne faudra surtout pas manquer Bobbeigh qui jouera à Castlevania, ou encore le professionnel de Super Smash Bros. reconverti en speedrunner, Ryan Ford, qui s’attaquera à The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX et Super Metroid.

Le jeu vidéo au service de nobles causes

Ainsi, Awesome Games Done Quick utilise le monde du jeu vidéo pour promouvoir des causes importantes et améliorer le monde. Qu’il s’agisse de soutenir des organisations de lutte contre le cancer, de défendre les droits des femmes ou de promouvoir la justice raciale, chaque événement est une occasion de changer les choses tout en s’amusant.