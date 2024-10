Le prochain Kindle d’entrée de gamme fuite dans une boutique britannique

La 12ème génération de Kindle offrirait, selon les rumeurs, un éclairage plus vif, un contraste plus élevé et des changements de page plus rapides.

Tl;dr John Lewis a brièvement listé un nouveau Kindle inédit.

Ce Kindle de 12e génération promet des spécifications améliorées.

Une version pour enfants sera également disponible.

Un nouveau Kindle bientôt disponible

Une surprise de taille nous vient du Royaume-Uni. La chaîne de magasins haut de gamme John Lewis a brièvement affiché un produit qui a suscité un vif intérêt : un nouveau Kindle, encore non annoncé par Amazon. Bien que l’annonce ne soit plus visible, Good Ereader et The Verge ont réussi à capturer des captures d’écran et à noter les spécifications de l’appareil.

Des améliorations notables

Amazon a qualifié ce Kindle de 12ᵉ génération comme étant le « plus léger et le plus compact » de sa gamme. Il est doté d’un écran de 6 pouces à 300 ppi et d’un stockage de 16 Go, selon la description du détaillant. Autres améliorations notables :

Une luminosité accrue de 25% par rapport aux versions précédentes

Un meilleur contraste

Des changements de page plus rapides

Il introduit également une nouvelle fonctionnalité de mode sombre inversant les couleurs de l’affichage e-ink.

Des fonctionnalités pour tous les goûts

Si vous préférez écouter vos livres plutôt que de les lire, pas de soucis. Le nouveau Kindle permet d’utiliser Audible et de connecter vos écouteurs ou haut-parleurs via Bluetooth.

Une version pour enfants en préparation

En plus de cette version basique, John Lewis a également présenté une édition pour enfants. Identique en termes de spécifications, elle est livrée avec une coque colorée et un abonnement gratuit de six mois à Amazon Kids+. Pour continuer à accéder aux livres, vidéos et jeux pour enfants après cette période, un abonnement de 6 $ par mois sera nécessaire.

Le Kindle de 12ᵉ génération coûtera 95 £ (124 $), soit environ 10 £ de plus que la version précédente. Quant à l’édition pour enfants, le détaillant l’a listée à 115 £ (150 $).