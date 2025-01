Le Problème à Trois Corps saison 2 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la deuxième saison de la série télévisée Le Problème à Trois Corps.

Tl;dr Le Problème à Trois Corps de Netflix piquera encore l’intérêt des téléspectateurs avec deux nouvelles saisons.

La date de sortie de la saison 2 n’est pas encore confirmée, probablement fin 2025 ou printemps 2026.

La distribution, l’intrigue et le déroulement de la prochaine saison restent en grande partie inconnus.

Le succès de Le Problème à Trois Corps ouvre la voie à deux nouvelles saisons

La série de science-fiction Le Problème à Trois Corps a rapidement gagné le cœur de nombreux téléspectateurs, devenant ainsi l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Elle a maintenu une note de 79% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes et un score d’audience tout aussi impressionnant de 77%. Malcolm McMillan, de notre rédaction, l’a qualifiée de « meilleure émission de 2024 jusqu’à présent », et elle continue d’attirer de nouveaux téléspectateurs.

En mai 2024, on nous a annoncé que Netflix prévoyait de sortir une autre saison. Cependant, il a été précisé plus tard que cette prolongation couvrirait deux saisons supplémentaires pour achever l’adaptation des livres de Liu.

La deuxième saison, un mystère à découvrir

Malheureusement, peu d’informations circulent actuellement sur les nouveaux épisodes. Le compte exact des épisodes pour les deux prochaines saisons reste à déterminer. Benioff, Weiss et Woo commencent tout juste à travailler sur l’histoire avec leur équipe de rédaction. De plus, la production et la post-production d’une série aussi épique et riche en effets spéciaux que Le Problème à Trois Corps nécessitent beaucoup de temps.

Malgré le début de l’écriture et la possibilité d’accélérer le processus de production grâce à la popularité de l’émission, ne vous attendez pas à voir une autre saison de Le Problème à Trois Corps sur Netflix avant fin 2025, voire début 2026.

Le casting de la saison 2

Une chose que Le Problème à Trois Corps a en commun avec Game of Thrones est sa volonté de tuer des personnages principaux. Cela signifie que bon nombre des acteurs principaux de la première saison ne reviendront pas pour les futurs épisodes. Les romans de Liu font des sauts considérables dans le temps, il est donc possible que de nouveaux acteurs interprètent les personnages existants.

Les personnages qui apparaissent dans les livres suivants de la trilogie sont susceptibles d’apparaître dans la série sous une forme ou une autre, bien qu’ils puissent être modifiés de manière significative. Pour l’instant, on s’attend à ce que les réguliers de la première saison, tels que Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Sea Shimooka, Saamer Usmani et Benedict Wong, réapparaissent dans la saison 2 de « Le Problème à Trois Corps ».

Le scénario de la saison 2

La première saison de « Le Problème à Trois Corps » se termine avec de nombreuses questions en suspens. Il est donc probable que la deuxième saison reprenne là où la première s’est arrêtée. Les romans de Liu couvrent une période de plusieurs centaines d’années, la deuxième saison de « Le Problème à Trois Corps » a donc le potentiel d’élargir encore plus son univers de science-fiction avec une histoire grandiose de voyage spatial et de conflit intergalactique.

Benioff, Weiss et Woo ont ancré l’histoire de Liu dans des relations personnelles à un degré plus important que dans les romans. Il est probable que l’histoire continuera de se concentrer sur ces relations, même si sa portée s’étend à travers le temps et l’espace. Ils ont également montré qu’ils étaient prêts à apporter des modifications à l’histoire de Liu afin d’atteindre leur public cible.

En résumé, les fans de la série peuvent s’attendre à des intrigues passionnantes, des retours de personnages familiers et de nouvelles faces dans la prochaine saison de « Le Problème à Trois Corps ».