Explications des 6 adaptations du “Problème à Trois Corps”

Le thème principal est une invasion extraterrestre imminente.

Les Sophons, super-ordinateurs miniatures, jouent un rôle crucial.

Plusieurs adaptations, dont une série Netflix, un film à venir et un podcast.

Une pléthore d’adaptations pour l’œuvre de Liu Cixin

La Trilogie du Problème à trois corps de l’auteur chinois de science-fiction Liu Cixin s’est taillée une place de choix dans le canon de la science-fiction littéraire. Elle a inspiré de nombreuses adaptations en série et en film, et ce n’est manifestement pas fini. Le premier tome, Le Problème à trois corps, a été publié en Chine en 2008 et a remporté un prix Hugo pour le meilleur roman. Cette œuvre complexe explore trois époques – passé, présent et futur – et dépeint l’imminence d’une invasion extraterrestre de la Terre par une espèce appelée les San-Ti.

Le rôle crucial des Sophons

Pour contrer les efforts des scientifiques humains visant à faire progresser la technologie, les San-Ti utilisent des superordinateurs de la taille d’un proton, dotés d’une intelligence artificielle, appelés Sophons. Ceux-ci leur permettent d’intercepter toute communication humaine, qu’elle soit verbale, écrite ou numérisée, et ainsi d’être constamment plusieurs longueurs d’avance sur les humains.

Des adaptations variées sur différents supports

La trilogie a inspiré une multitude d’adaptations, dont une série télévisée chinoise, une série Netflix acclamée par la critique, un film à venir réalisé par le célèbre auteur chinois Zhang Yimou, et même un podcast en série. L’adaptation en série de Netflix a été particulièrement bien reçue, grâce à sa représentation visuellement impressionnante et émouvante de la période de la Révolution culturelle chinoise.