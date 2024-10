Il n'est pas possible de réécrire ce paragraphe car il ne contient qu'un seul mot.

Tl;dr Le dernier smartphone de Nothing, le « Nothing Phone (2a) Plus Community Edition », est conçu par la communauté.

Seulement 1 000 exemplaires seront disponibles, principalement en Asie et en Europe.

Il sera lancé le 12 novembre au prix de 399 £ (environ 430 $).

Un téléphone conçu par la communauté

Nothing fait encore parler de lui avec son dernier smartphone, le « Nothing Phone (2a) Plus Community Edition ». Ce qui distingue ce téléphone, c’est qu’il a été conçu par la communauté de l’entreprise. Une initiative unique qui a permis à des passionnés de technologie du monde entier de soumettre leurs idées, des designs jusqu’aux campagnes marketing.

Un lancement limité

Cependant, ce téléphone ne sera pas à la portée de tous. En effet, seulement 1 000 exemplaires seront disponibles. Et pour corser le tout, il ne sera pas vendu en Amérique du Nord, à Taïwan et en Corée. Les autres devront se battre pour l’obtenir, car il sera vendu sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les participants à l’événement communautaire auront toutefois une priorité d’inscription.

Disponible en magasin dans certaines villes

Les fans basés à Londres et à Delhi auront la chance de pouvoir se procurer ce téléphone en magasin. La boutique Nothing de Soho aura 50 exemplaires en stock à partir du 16 novembre. À Delhi, la date de mise en vente est fixée au 23 novembre, mais le lieu reste encore à confirmer.

Des caractéristiques techniques haut de gamme

Outre son design unique et sa conception communautaire, le « Nothing Phone (2a) Plus Community Edition » ne fait pas de compromis sur les performances. Il sera lancé le 12 novembre et vendu pour 399 £. Les acheteurs recevront un téléphone avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Un véritable bijou pour les amoureux de technologie qui auront la chance de mettre la main dessus.