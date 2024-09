Nothing propose une petite update du processeur avec le Dimensity 7200 Pro du Phone (2a) qui est remplacé par le processeur Dimensity 7350 Pro de MediaTek. Au programme, on a quelques améliorations des performances et une chauffe bien gérée. Niveau gaming, on reste bien avec la gestion des derniers jeux gourmands sur l’appareil. Pour 50€ de différence entre les 2 appareils, on prend cette amélioration, mais qui n’est pas suffisante pour passer du premier modèle au second.