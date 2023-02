Le premier casque VR de Bigscreen est le plus compact du marché

Bigscreen dévoile son premier casque de réalité virtuelle, le plus petit du marché, selon le fabricant.

Bigscreen est plus connu pour sa plateforme sociale virtuelle, mais l’entreprise se lance aujourd’hui sur le marché des casques VR. Et elle pense pouvoir se démarquer en proposant un produit bien moins imposant que ceux des concurrents. La société vient de lancer le Beyond, un casque pour PC exclusivement qui, selon le fabricant, est le “plus petit du monde”, et extrêmement léger, avec seulement 170 g avec son système d’attache.

Bigscreen dévoile son premier casque de réalité virtuelle

Pour remettre les choses en perspective, le HTC Vive Flow pèse 190 g. Et le Beyond n’est pas un casque au rabais puisqu’il offre deux écrans OLED 90 Hz 5K (5 120 x 2 560 px), un tracking sur six degrés de libertés et des optiques à trois éléments qui doivent, normalement, éliminer l’effet de grille (lorsque vous pouvez voir les espaces entre les pixels) tout en réduisant ses dimensions et en offrant un champ de vision horizontal tout à fait acceptable à 93°.

La marque n’utilise pas de technologie fantastique pour parvenir à réduire à ce point les mensurations de son casque, mais elle fait un certain nombre de sacrifices stratégiques. Plutôt que d’avoir des contrôles divers pour une tenue parfaite sur la tête, Bigscreen vous demande de scanner votre visage via une app iOS pour fabriquer un Beyond personnalisé. Vous pouvez même acheté des lentilles correctrices si vous en avez besoin. Le tracking sur six degrés reposent sur les stations de base SteamVR plutôt que des caméras embarquées et les écouteurs intégrés ne sont disponibles que via une option “Audio Strap”. Le casque se branche sur un PC via un boîtier qui fournit le flux vidéo et l’alimentation.

Le plus petit du marché, selon le fabricant

Le Beyond est compatible avec la plateforme SteamVR et n’importe quelle manette (y compris celle de chez Vive et la Valve Index) et les trackers pour le corps entier. Et vous avez besoin de cette compatibilité dans la mesure où Bigscreen n’intègrent pas de manette dans la boîte. Il vous faudra aussi un ordinateur assez puissant avec, au minimum, un processeur quad-core et une carte graphique GeForce RTX 2070 ou Radeon RX 5700 XT.

Le Beyond est en précommande au tarif de 999 $. Les premières livraisons sont attendues aux États-Unis cet été. Le Canada et l’Europe y auront normalement droit à la fin de l’année et l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon devront atteindre la toute fin de l’année. D’autres pays rejoindront la liste en 2024, selon Bigscreen. Cette lente introduction sur le marché est justifiée par le fabricant par des processus complexes de production pour les casques personnalisés.

Le rapport qualité/prix du Beyond dépendra de votre usage et de vos attentes. Ce casque est moins onéreux que les plus imposants comme le Meta Quest Pro ou le HTC Vive XR Elite, mais ce sont tous deux des casques autonomes, avec des manettes, et qui peuvent être utilisés facilement par d’autres utilisateurs. Et si vous utilisez des apps et des jeux qui ne sont pas sur SteamVR, le Beyond n’est pas pour vous. Dans le cas contraire, ce peut être une alternative très intéressante, surtout si vous prévoyez d’en profiter pendant de longues sessions.