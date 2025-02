Le point sur les rumeurs autour du Google Pixel 9a

Découvrez tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le très attendu et supposé Google Pixel 9a.

Tl;dr Le Google Pixel 9a, un smartphone abordable, a été largement divulgué.

Il comportera des spécifications techniques notables et une nouvelle conception de caméra.

Lancement prévu le 26 mars avec des précommandes à partir du 19 mars.

Le Google Pixel 9a se dévoile avant sa sortie

Le monde des smartphones est en ébullition avec la fuite d’informations sur le prochain modèle de la série A de Google Pixel, le Pixel 9a. Conçue pour ceux qui apprécient l’expérience Pixel mais qui sont soucieux de leur budget, la série A a su trouver son public. Aujourd’hui, nous avons un aperçu de ce que réserve le prochain modèle.

Des spécifications techniques attrayantes

Le Pixel 9a devrait être équipé d’une puce Google Tensor G4 légèrement modifiée, couplée au modem Exynos 5300, comme l’ont rapporté Android Authority et Android Headlines. Ce choix de processeur se distingue des autres modèles de la série Pixel 9 qui utilisent le modem plus récent 5400. De plus, le Pixel 9a se démarque par ses autres spécifications :

8 Go de RAM

Jusqu’à 256 Go d’espace de stockage

Des dimensions de 6.1 x 2.9 x 0.4 pouces (154.7 x 73.3 x 8.9 mm)

Un poids de 6.6 onces (185.9 grammes)

La plus grande batterie jamais vue sur un Pixel, d’une capacité de 5 100 mAh

Une nouvelle approche de la caméra

Sur le plan de la photographie, le Pixel 9a devrait comporter un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 13 MP et une caméra frontale de 13 MP. Une nouveauté notable est l’introduction d’un logement de caméra en forme de pilule, qui s’intègre parfaitement à l’arrière du téléphone, remplaçant le traditionnel « bump » de caméra.

Disponibilité et prix

Selon une source qui a parlé à Android Headlines, le Pixel 9a est attendu en quatre coloris, dont les noms ne sont pas encore définitifs : Iris (violet), Obsidian (noir), Peony (rose vif) et Porcelain (blanc). Il devrait coûter 499$ pour la version 128 Go et 599$ pour la version 256 Go. Une version Verizon mWave pourrait ajouter 50$ supplémentaires. Les précommandes devraient commencer le 19 mars, pour un lancement le 26 mars.