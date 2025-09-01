Le personnage le plus tragique d’Andor n’a jamais eu droit à la rédemption qu’il méritait à l’écran

Dans la série Andor, l’un des personnages les plus marqués par la tragédie n’a jamais eu l’occasion d’obtenir la rédemption espérée à l’écran, laissant le public face à une destinée inachevée et profondément émouvante.

Tl;dr Le destin de Syril Karn bouleverse la saison 2 d’ Andor .

bouleverse la saison 2 d’ . Une possible rédemption avortée lors du massacre de Ghorman.

L’écriture s’inspire de « Le Pont de la rivière Kwaï ».

Un antagoniste complexe et sa fin inattendue

Dans l’univers sombre et nuancé de Star Wars, rares sont les personnages secondaires qui parviennent à susciter autant d’attention que Syril Karn. Ce dernier, campé par Kyle Soller, a offert à la série Andor un arc narratif fascinant, entre soif d’ordre et vacillement moral. L’affrontement silencieux entre Syril et le héros, Cassian Andor, a trouvé son apogée lors du tragique massacre de Ghorman dans la saison 2. Pourtant, au lieu d’un acte final grandiose, c’est un désarroi profond qui s’empare de Syril, alors même qu’Andor lui lance ce simple : « Who are you? ».

L’éphémère espoir d’une rédemption

Ce retournement de situation aurait pu marquer le basculement tant attendu du personnage. Selon le scénariste Dan Gilroy, interrogé récemment sur le podcast Script Apart, la scène clé voyait Syril en pleine « chute libre », déchiré par sa propre implication dans les exactions impériales et sa rupture brutale avec Dedra Meero (Denise Gough). Dans un éclair de lucidité, il abaisse son arme face à Cassian. Pour Gilroy, ce geste révélait une probable prédisposition à rejoindre la Rébellion plutôt qu’à poursuivre sa dérive fascisante. Pourtant, son réveil moral est fauché net.

L’influence d’un classique du cinéma sur Andor

À écouter Dan Gilroy, l’équipe créative puisait aussi son inspiration ailleurs. Il cite notamment l’exemple du film « Le Pont de la rivière Kwaï » (1957), où le colonel Nicholson (Alec Guinness) finit par réaliser, trop tardivement, qu’il œuvrait contre ses propres convictions sous l’emprise de ses faiblesses humaines. Pour Gilroy : « Syril wakes up and goes, ‘Oh my God, my [emotional] need blinded me into doing this.’ » Un parallèle fort sur la capacité humaine à s’égarer malgré soi.

Divergences autour du devenir du personnage

Pourtant, le débat reste ouvert. L’interprète principal n’adhère pas à cette hypothèse rédemptrice. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Kyle Soller nuance : « I still don’t think he would’ve joined the Rebel side […] he would just wander off somewhere to live alone. ». Une vision plus désabusée qui laisse place à l’ambiguïté caractéristique d’Andor.

Quoi qu’il en soit, cet arc inattendu aura marqué les spectateurs par ses zones d’ombre et ses possibilités inachevées. Les deux saisons d’Andor restent disponibles sur Disney+.