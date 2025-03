Le patron de DC Studios bientôt à la tête de Warner Bros. Pictures : quelles conséquences ?

La tête pensante des studios DC pourrait bientôt prendre les rênes de l'ensemble de Warner Bros. Pictures - Quelles pourraient être les implications de ce changement de direction majeur ?

Une évolution possible à la tête de Warner Bros.

Le vent du changement pourrait souffler sur Warner Bros. Pictures. Peter Safran, actuellement co-directeur des studios DC, pourrait bientôt occuper une position différente et potentiellement plus élevée au sein de la compagnie. Selon un rapport publié par Puck, David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, envisagerait de remplacer les dirigeants actuels, Michael De Luca et Pam Abdy, par Safran.

Des rumeurs non confirmées

Toutefois, il semble que rien ne soit encore décidé. Robert Gibbs, le porte-parole de Zaslav, a déclaré à Puck qu’il n’y avait « aucune vérité dans cette rumeur » concernant d’éventuels changements au sein de l’équipe dirigeante du studio.

Des projets DC en cours

En 2022, James Gunn et Peter Safran ont pris leurs fonctions à la tête des studios DC et ont rapidement annoncé une série de films et de séries télévisées. Peter Safran, producteur de longue date, a travaillé sur plusieurs projets notables au fil des ans, y compris plusieurs films de l’univers étendu DC et de la franchise Conjuring.

Des défis à relever

Cependant, alors que Warner Bros. tente de lancer en douceur l’univers DC, elle rencontre d’autres problèmes. Par exemple, le film Joker: Folie à Deux a été un échec retentissant au box-office, tandis que Mickey 17 de Bong Joon-ho, bien que bien accueilli, n’a rapporté que 19 millions de dollars lors de son premier week-end de sortie aux États-Unis, un problème compte tenu de son budget de 118 millions de dollars.

Un avenir incertain

Dans ce contexte, retirer Peter Safran des studios DC maintenant serait une décision surprenante. Lui et James Gunn sont toujours en train de finaliser la programmation de l’univers DC. Si Peter Safran devait devenir le chef de Warner Bros. Pictures, il ne pourrait plus travailler aussi étroitement avec James Gunn, ce qui pourrait perturber l’univers DC. Le futur de Peter Safran, de l’univers DC et de Warner Bros. reste donc incertain et dépendra probablement des performances du prochain film Superman, réalisé par Gunn.