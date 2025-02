Le OnePlus Watch 3 débarque le 18 février 2025

Le 18 février 2025 marque l'arrivée très attendue de la OnePlus Watch 3, un nouveau jalon dans l'univers des montres connectées.

Tl;dr La nouvelle montre intelligente de OnePlus, la Watch 3, sera disponible le 18 février 2025.

Elle offre une autonomie de batterie améliorée grâce à deux nouvelles puces et une plus grande capacité.

La Watch 3 supporte WearOS et arbore un boîtier en titane et un écran en cristal de saphir.

OnePlus dévoile sa nouvelle montre intelligente: la Watch 3

OnePlus, fabricant renommé de smartphones et de technologies portables, a annoncé la sortie imminente de sa dernière montre intelligente : la Watch 3. Cette nouvelle montre sera disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe dès le 18 février 2025. Pour l’heure, le prix reste inconnu, mais la société chinoise offre une réduction de 30 dollars pour ceux qui s’inscrivent aux mises à jour.

Autonomie de batterie améliorée

La Watch 3 promet une autonomie de batterie exceptionnelle. Selon OnePlus, elle pourrait fonctionner jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie et cinq jours en mode intelligent, soit 20 heures de plus que la Watch 2. Pour les utilisateurs intensifs, la montre pourrait tenir jusqu’à 72 heures sur une seule charge. De plus, une charge de seulement 10 minutes permettrait une utilisation complète pendant une journée.

Deux nouvelles puces pour une performance optimisée

Le secret de cette performance réside dans l’emploi de deux chipsets : le Snapdragon W5 pour les performances et le nouveau BES2800 MCU pour l’efficacité énergétique. De plus, la Watch 3 utilise la même technologie de batterie que celle présente dans le smartphone OnePlus 13, et sa capacité de batterie a été augmentée, passant de 500mAh dans le modèle précédent à 631mAh. Cette capacité supplémentaire, combinée à une consommation d’énergie réduite, permet d’optimiser l’autonomie de la batterie.

Un design robuste et élégant

Comme pour le modèle précédent, la Watch 3 supporte WearOS. Bien qu’elle ne semble pas très différente de la Watch 2 à première vue, elle présente tout de même quelques nouveautés. La montre est dotée d’un nouveau boîtier en titane et d’un écran en cristal de saphir pour une durabilité accrue. Deux coloris seront disponibles : titane émeraude et titane obsidien.