Le OnePlus Open 2 pourrait être lancé début de l’année prochaine, malheureusement sans une importante mise à niveau

L’anticipation monte pour le OnePlus Open 2

Les adeptes de la technologie sont en effervescence suite à de nouvelles rumeurs annonçant le lancement du OnePlus Open 2 au début de l’année prochaine. Ce nouveau modèle de téléphone pliable est la suite de notre actuel favori dans la catégorie.

Le partenariat technologique OnePlus-Oppo

Si vous n’étiez pas au courant, OnePlus et Oppo sont des entreprises partenaires, partageant la technologie entre leurs produits. C’est la raison pour laquelle le OnePlus Open original est basé sur l’Oppo Find N3. Il est donc logique que le prochain Open soit construit sur le Find N5 (en sautant le N4 en raison de la superstition chinoise concernant le numéro 4).

Conflit de calendrier pour OnePlus ?

Un potentiel écueil pour ce calendrier de sortie prévu est le lancement mondial également attendu du OnePlus 13 à la même période, après une révélation présumée en Chine avant la fin de l’année. Il se pourrait que OnePlus décide de retarder le nouveau modèle pliable d’un mois ou deux pour laisser le 13 sous les projecteurs, ou de lancer les deux en même temps.

Un choix délibéré pour les caméras

Une rumeur supplémentaire suggère que Oppo/OnePlus a tenté d’intégrer son quadruple capteur de caméra phare du prochain Find X8 Ultra dans le nouveau modèle pliable. Malheureusement, il semble que ce test n’ait pas donné les résultats escomptés, c’est pourquoi le Open 2/ Find N5 utilisera trois caméras arrière comme l’original Open/Find N3. Cette décision pourrait décevoir certains, mais le maintien d’un nombre modeste de caméras pourrait être une sage décision pour éviter un appareil trop encombrant et coûteux.

Le OnePlus Open, qui a presque un an, reste au sommet de notre page des meilleurs téléphones pliables grâce à son corps mince mais à ses grands écrans intérieurs et extérieurs, ainsi qu’à son logiciel multitâche Open Canvas qui facilite le passage d’une application à l’autre. Et si l’attente pour le OnePlus Open 2 peut sembler longue, l’appareil est censé bénéficier de quelques bonnes améliorations, comme une « batterie de 6 000 mAh, énorme pour n’importe quel téléphone, sans parler d’un pliable avec un espace intérieur limité », tout en étant potentiellement le nouveau téléphone pliable le plus fin du monde.