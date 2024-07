La nouvelle IA de Tinder sélectionne vos photos les plus séduisantes à votre place

Depuis l'année dernière, l'entreprise est en phase de test de cette fonctionnalité.

TL;DR Tinder déploie une nouvelle fonctionnalité utilisant l’IA pour choisir des photos de profil.

L’IA sélectionne les photos les plus susceptibles de recevoir un swipe à droite.

Cette fonctionnalité sera disponible aux États-Unis ce mois-ci puis mondialement cet été.

Dans sa quête constante d’améliorer l’expérience utilisateur, Tinder, le géant des applications de rencontres en ligne, a imaginé une solution innovante pour aider ses utilisateurs à choisir plus facilement leurs photos de profil. La nouvelle fonctionnalité, baptisée Photo Selector, utilise l’intelligence artificielle pour sélectionner les photos les plus susceptibles de séduire en un seul coup d’œil.

IA au service de l’amour

Le fonctionnement de Photo Selector est assez simple. L’outil navigue automatiquement dans toutes les photos présentes sur le téléphone de l’utilisateur et, grâce à des algorithmes d’IA, choisit celles qui sont, dans son jugement, les plus attrayantes. C’est une version améliorée et plus sophistiquée de la fonctionnalité existante, Smart Photos.

Une expérience utilisateur optimisée

Pour utiliser Photo Selector, l’utilisateur doit prendre un selfie et donner à l’IA l’accès à son album photo. L’IA utilise ce selfie pour rechercher d’autres photos et présenter à l’utilisateur une sélection de ses plus beaux portraits. L’utilisateur fait les choix finaux, précise l’entreprise dans un communiqué de presse, ajoutant que “Photo Selector est un compagnon digital qui offre une sélection diversifiée de photos optimisées pour aider les utilisateurs à trouver un match.”

Lancement progressif

Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs américains plus tard ce mois-ci, avant un lancement mondial prévu durant l’été. Cette nouvelle offre promet d’augmenter significativement la satisfaction de la clientèle de Tinder, en offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Assurément, Photo Selector pourrait bien s’avérer être une vraie petite révolution dans le monde des apps de rencontres.