Le nouveau film d’animation The Witcher dévoile enfin une bande-annonce officielle

Après une longue attente, le nouveau film d'animation de la saga The Witcher se dévoile enfin à travers une bande-annonce officielle et légitime, promettant un spectacle visuel époustouflant.

Tl;dr Le film d’animation The Witcher: Sirens of the Deep arrive sur Netflix le 11 février.

Doug Cockle, Anya Chalotra et Joey Batey reprennent leurs rôles de la franchise The Witcher.

Le studio d’animation sud-coréen Studio Mir est aux commandes du film.

Un nouveau film d’animation The Witcher en préparation

Le monde de The Witcher continue de s’étendre avec l’arrivée prochaine du dernier film d’animation, The Witcher: Sirens of the Deep, sur Netflix le 11 février. Après une série de teasers et d’extraits, un trailer complet a enfin été dévoilé, créant une attente palpitante parmi les fans.

Des visages familiers reprennent du service

Pour ce nouveau volet, Doug Cockle, la voix emblématique de Geralt dans les jeux vidéo, reprend son rôle. Anya Chalotra et Joey Batey, interprètes de Yennefer de Vengerberg et Jaskier dans la série live, seront également de la partie. L’intrigue se situe dans l’univers de la série télévisée, en s’articulant autour d’événements survenus lors de la première saison.

Intrigue et univers

Le film s’inspire de la nouvelle « A Little Sacrifice » d’Andrzej Sapkowski, créateur de la franchise. Le récit suit Geralt enquêtant sur une série d’attaques dans un village côtier, qui mènera à un affrontement entre les humains et les sirènes. Avec une ville sous-marine et une intrigue bien ficelée, on peut s’attendre à un divertissement de qualité.

La magie de l’animation par Studio Mir

Sous la direction de Kang Hei Chul, qui a travaillé comme artiste de storyboard sur The Witcher: Nightmare of the Wolf, le studio d’animation sud-coréen Studio Mir est en charge de donner vie à The Witcher: Sirens of the Deep. Le studio, connu pour des œuvres à succès comme X-Men ‘97, The Legend of Korra et Voltron: Legendary Defender, apporte son expertise et sa créativité à ce nouveau projet.

La franchise The Witcher ne compte pas s’arrêter là, avec un quatrième jeu vidéo en préparation mettant en scène Ciri et une cinquième saison de la série télévisée prévue pour 2026. Le voyage dans l’univers de The Witcher est loin d’être terminé.