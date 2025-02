Le nouveau dinosaure de Jurassic World Rebirth pourrait être le plus terrifiant de route la franchise

La dernière créature de Jurassic World Rebirth pourrait bien être le dinosaure le plus terrifiant jamais vu dans toute la franchise.

Tl;dr Le premier trailer de Jurassic World Rebirth révèle un nouveau dinosaure terrifiant.

Le film se déroule principalement sur l’île du laboratoire de recherche du parc original.

Les créatures du film sont basées sur des recherches réelles, mais présentent des mutations.

Le renouveau de Jurassic World

Le premier teaser du très attendu Jurassic World Rebirth ne s’est pas contenté de titiller la curiosité des fans de la franchise. Il a également dévoilé un nouveau genre de dinosaure, plus monstrueux et terrifiant que jamais.

Un décor familier pour des créatures inédites

Le film se déroule principalement sur l’île où était situé le laboratoire de recherche du parc original de Jurassic Park. C’est là que les personnages principaux doivent retrouver des échantillons d’ADN susceptibles de sauver l’humanité. Selon le trailer, ce laboratoire abrite des créations de dinosaures qui n’ont pas abouti comme prévu. Ces dinosaures alternatifs ont finalement été jugés trop dangereux pour le parc.

Un nouveau dinosaure terrifiant

L’une de ces créatures ressemble davantage à un extraterrestre ou à un monstre issu de l’univers fantastique. Elle semble avoir plus de points communs avec un Xenomorphe qu’avec un T-Rex. Ce nouveau dinosaure est non seulement énorme, mais il possède également des caractéristiques que nous n’avons pas vues chez de nombreux autres dinosaures de Jurassic World. Il est aussi grand que le T-Rex, mais a des bras/pattes avant qui atteignent le sol. Il semble y avoir des éléments d’un gorille dans cette bête, ce qui la rend un peu plus humaine que ses prédécesseurs de Jurassic.

Des créatures monstrueuses basées sur la réalité

Selon le producteur Frank Marshall, ces nouvelles créations sont toutes basées sur des recherches réelles sur les dinosaures, mais elles présentent des mutations par rapport à ce qu’elles étaient censées être à l’origine, ce qui les a rendues trop terrifiantes pour le parc original. Le réalisateur Gareth Edwards, qui a déjà travaillé sur de nombreux monstres de films, a puisé son inspiration chez les Xenomorphes, le Rancor de Star Wars, et les dinosaures précédents de Jurassic Park pour créer ces nouvelles créatures.

Les fans de la franchise devront attendre la sortie de Rebirth pour voir enfin cette créature terrifiante sous son véritable jour. Jurassic World Rebirth est prévu pour le 2 juillet prochain.