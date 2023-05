Le nouveau casque Apple Beats Studio serait compatible avec l'audio spatial personnalisé. Le casque Beats Studio Pro arriverait prochainement.

Cela fait plus de cinq ans maintenant que Beats a mis à jour pour la dernière fois son casque haut de gamme Studio, mais un nouveau modèle pourrait arriver bientôt. Si l’on en croit une information de 9to5Mac, Apple se préparer à lancer une nouvelle génération de casque Beats Studio, estampillée Pro. Ce nouveau modèle disposerait d’une puce Beats personnalisée qui promet une meilleure réduction active du bruit et de meilleures performances en mode transparence. Pour la première fois, la gamme Studio disposerait aussi de l’audio spatial personnalisé. De plus, 9to5Mac avance que ce nouveau modèle pourrait être doté d’un port USB-C pour la recharge rapide.

Le nouveau casque Apple Beats Studio serait compatible avec l’audio spatial personnalisé

Visuellement, ce nouveau casque serait très similaire au modèle Studio 3 actuel, mais il semblerait que la firme de Cupertino ait décidé de faire disparaître la marque “Studio” que l’on peut lire sur le côté de ce casque. Si l’on en croit les noms de code découverts par 9to5Mac dans les fichiers internes de la version release candidate d’iOS 16.5, Apple aurait collaboré avec le designer de mode Samuel Ross, connu pour sa marque de vêtements A-Cold-Wall, sur le design de ce casque Beats Studio Pro. Les images trouvées dans ces mêmes fichiers suggèrent que la marque à la pomme pourrait proposer ce casque en quatre coloris : bleu, noir, marron et blanc.

Le casque Beats Studio Pro arriverait prochainement

Nul ne sait en tous les cas à l’heure actuelle si Apple veut que ce Beats Studio Pro remplace le casque Studio 3 ou si l’entreprise prévoit de le commercialiser comme une alternative plus haut de gamme. Toujours selon 9to5Mac, la firme de Cupertino travaillerait sur de nouveaux écouteurs Studio Buds+. Ceux-ci seraient compatibles avec le partage audio, le changement automatique d’un appareil à un autre et l’intégration de Siri. Ces deux nouveaux produits arriveraient dans les stores très prochainement.