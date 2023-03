Le Mode Collage de Disco Elysium vous permet de tout changer, ou presque, dans le jeu

Disco Elysium se dote d'un Mode Collage très intéressant pour les captures d'écran. Celui-ci permet de tout changer, ou presque, dans le jeu.

Disco Elysium, l’un des meilleurs jeux de 2019 et 2011, dispose enfin d’un mode photo dédié, mais pas du genre de ce que l’on peut aujourd’hui trouver dans la plupart des jeux. Annoncé tout récemment, le nouveau Mode Collage offre aux joueurs un accès à tous les personnages, les environnements et autres propriétés que l’on peut trouver dans le RPG. Comme vous pouvez l’imaginer, vous pouvez donc utiliser ce nouveau super-pouvoir pour donner à vos NPC préférés des poses “totalement folles”. Vous êtes même libre d’ajouter des filtres et de changer l’heure de la journée pour altérer sur l’ambiance générale de votre photo.

Mais, et c’est peut-être le plus intéressant avec cette nouvelle fonctionnalité, le Mode Collage vous donne la liberté d’écrire vos propres dialogues pour Disco Elysium, et de donner ainsi l’impression que tout cela provient directement du jeu. “Mettez sur pied des dramas totalement nouveaux, d’une bagarre impardonnable à un baiser interdit”, comme le suggère ZA/UM Studio. “Répondez aux fictions de vos fans avec des screenshots pris directement dans le jeu.” Il est évident qu’avec de telles possibilités, les fan fictions ne seront plus jamais les mêmes.

Comme Eurogamer le précise, ce Mode Collage arrive au beau milieu d’une grande dispute entre ZA/UM et un certain nombre d’anciens employés du studio. Le désaccord remonte à l’année dernière, lorsque trois membres de l’équipe en charge de Disco Elysium – Robert Kurvitz, Helen Hindpere et Aleksander Rostov – déclaraient avoir été licencié après le rachat du studio par un duo d’investisseurs estoniens en 2021. Robert Kurvitz et Aleksander Rostov avaient alors accusé les nouveaux propriétaires de ZA/UM d’avoir obtenu le contrôle de l’entreprise de manière frauduleuse. Tout récemment, ZA/UM publiait un communiqué de presse annonçant que la procédure légale initiée par ces deux ex-employés avait été close après que la justice avait décidé de classer l’affaire. Robert Kurvitz et Aleksander Rostov ont déclaré à Eurogamer qu’ils ne comptaient pas s’arrêter là et qu’ils utiliseraient toutes les options légales à leur disposition à l’encontre de leur ancien employeur.