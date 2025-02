Le MCU doit-il proposer des histoires plus effrayantes de Hulk ?

Marvel pourrait enrichir son univers en explorant le côté horrifique de Hulk, un monstre dont la terreur reste largement sous-exploitée.

Tl;dr Les fans de Hulk n’ont jamais vraiment eu le film centré sur Hulk qu’ils désiraient.

Les meilleures histoires de Hulk ne sont pas seulement des bandes dessinées d’action, elles ont une part d’horreur.

La MCU pourrait raviver son intérêt en embrassant le côté horreur du personnage de Hulk.

Un personnage sous-exploité

Depuis des années, l’univers cinématographique Marvel (MCU) fait face à un problème de taille : le personnage de Hulk. Malgré un accord sur les droits du film avec Universal et l’utilisation du personnage par le MCU, les fans du plus fort des Avengers n’ont jamais vraiment eu le film centré sur Hulk qu’ils espéraient. C’est regrettable, car Hulk a vécu des aventures incroyables au fil des ans, qui s’intégreraient parfaitement dans le MCU et offriraient aux fans l’action irradiée de gamma qu’ils attendent depuis la sortie en 2008 du film The Incredible Hulk. Le personnage de Hulk possède une base de fans très vocale qui mérite de voir leur héros à son meilleur, mais aussi à son plus effrayant.

Le Hulk horrifique : une facette méconnue du personnage

Ce qui est intéressant avec Hulk, c’est que ses meilleures histoires, comme la série de 50 numéros The Immortal Hulk, ne sont pas seulement des bandes dessinées d’action. Elles ont une part importante d’horreur. Alors que le MCU a utilisé Hulk comme une machine à détruire, il a manqué les meilleurs aspects de ce que Hulk est vraiment. Les fans du MCU veulent plus d’histoires de Hulk, ce qui soulève une question importante : le MCU devrait-il commencer à faire des histoires de Hulk plus effrayantes ? Il y a un argument très intéressant en faveur de cette idée.

Hulk et le MCU : une nouvelle direction à prendre ?

La plupart des fans du MCU ne voient probablement pas Hulk comme un personnage d’horreur. Mais ceux qui ont lu les bandes dessinées ou regardé la série télévisée The Incredible Hulk datant de la fin des années 70 et du début des années 80 connaissent la vérité. Le Hulk est, au premier abord, un personnage de science-fiction – Bruce Banner était un physicien nucléaire qui a créé l’arme nucléaire la plus puissante de tous les temps et ses pouvoirs proviennent des radiations gamma. Cependant, en regardant les premières histoires de Hulk, dont la couverture de The Incredible Hulk #1, on peut facilement percevoir les éléments horrifiques du personnage.

Quel avenir pour Hulk au cinéma ?

Le MCU, au fil des ans, a perdu de sa fraîcheur, ce qui peut arriver à toute forme de fiction sérialisée. Les bandes dessinées de super-héros se sont révélées tout aussi éprouvantes, et il est difficile de maintenir la fraîcheur d’une histoire qui ne se termine jamais. Maintenant, le MCU apprend cela à ses dépens et les fans de Marvel cherchent constamment comment ramener le vieux MCU. Un des problèmes du MCU est que la formule est devenue la norme au fil des ans, et personne chez Marvel Studios ne semble prêt à l’abandonner. Cependant, il est grand temps qu’ils essaient d’élargir le champ des super-héros cinématographiques, et une excellente façon de le faire est d’embrasser le côté horreur de Hulk.