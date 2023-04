Le Japon rejoint les États-Unis pour limiter l’accès de la Chine aux puces électroniques

Le Japon restreint ses exportations d'équipements autour des semi-conducteurs, avec la Chine dans son viseur.

Le Japon passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne les restrictions visant à limiter l’accès de la Chine aux équipements avancés de puces électroniques. Comme CNN le rapporte, le pays a annoncé tout récemment qu’il allait renforcer ses contrôles d’exportation sur 23 types de produits fabriqués dans le secteur des semi-conducteurs. Une fois cette nouvelle loi en vigueur, en juillet prochain, des sociétés comme Nikon et Tokyo Electron devront obtenir l’autorisation du Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon si elles veulent vendre leurs outils dans plus de 160 pays du monde. Un porte-parole du gouvernement déclarait à CNN que ces restrictions ne visent pas un pays en particulier. Ceci étant dit, le concurrent est-asiatique du Japon compte parmi les pays présents que la liste des restrictions.

“Nous honorerons nos responsabilités envers la communauté internationale en tant que pays de haute technologie et nous contribuerons à maintenir la paix et la sécurité internationales”, déclarait aux journalistes Yasutoshi Nishimura, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.

Ces restrictions font suite à des contrôles similaires sur l’exportation mis en place par les États-Unis et les Pays-Bas. Au début de l’année, les trois pays avaient signé un accord pour limiter l’accès de la Chine aux machines de lithographie occidentales. En mars, les Pays-Bas passaient à l’acte, annonçait qu’il allait restreindre les ventes à l’étranger de technologies de semi-conducteurs, ceci dans l’intérêt de la sécurité nationale. Ces restrictions affecteront ASML. L’année dernière, l’entreprise hollandaise était la seule société au monde à fabriquer les machines de lithographie extrême ultraviolet (EUV) que les fabricants utilisent pour produire leurs semi-conducteurs en 5 ou en 3 nm qui font tourner nos smartphones et ordinateurs.

Avec la Chine dans son viseur

La Chine dispose de sociétés capables d’éviter la pénurie dans l’industrie de la tech du pays à cause de ces restrictions. Ceci étant dit, il faudra un certain temps avant que ces entreprises soient en mesure d’égaler la capacité de leurs concurrents américains, japonais et européens. Selon une étude de Reuters, Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), le seul fabricant d’équipement de lithographie de Chine, produit des machines capables d’imprimer des nœuds de 90 nm. SMIC, le principal fabricant de semi-conducteurs du pays, a démarré l’été dernier la production de masse de puces en 14 nm et commence à fabriquer des puces en 7 nm sans aucune utilisation d’équipement fabriqué à l’étranger.