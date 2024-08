Le Game Boy Micro version est disponible en précommande !

L'Ayaneo, un petit hommage portatif à la GameBoy Micro, a commencé sa campagne sur Indiegogo et a rapidement atteint son objectif.

TL;DR Ayaneo lance la pré-commande de Pocket MICRO sur Indiegogo.

L’appareil offre des fonctionnalités supérieures à son prédécesseur avec des prix variant.

Les commandes « early bird » reçoivent une boîte cadeau spéciale avec divers accessoires.

L’ascension d’Ayaneo

Ayaneo, une entreprise connue pour ses consoles portables haut de gamme, a récemment lancé sa campagne de financement participatif pour la nouvelle console de jeu, la Pocket MICRO. L’annonce de la pré-commande sur Indiegogo a suscité un intérêt significatif et a réussi à lever plus de 50 000 $ le premier jour.

La Pocket MICRO : Un hommage à la GameBoy Micro de Nintendo

Présentée comme un hommage tangible à la GameBoy Micro de Nintendo, la Pocket MICRO offre des caractéristiques avancées par rapport à son prédécesseur, la Pocket DMG. Malgré sa petite taille, elle est dotée de fonctionnalités impressionnantes telles que deux joysticks et un « écran IPS sans bordure de 960 x 640 ». Ayaneo garantit également jusqu’à six heures de jeu grâce à la batterie de 2 600 mAh et au processeur Helio G99 qui alimente l’appareil.

Un produit premium avec des offres promotionnelles

Ayaneo propose trois offres spéciales pour la pré-commande de la Pocket MICRO : le modèle de 6G+128G en « Magic Black » ou « Soul Red » pour 190 $, le modèle de 8 Go+256 Go en noir ou rouge pour 220 $, et le modèle de 8 Go+256 Go en « Retro Grey » pour 250 $. Les tarifs augmenteront de 30 $ à l’issue de la semaine promotionnelle.

Des avantages supplémentaires

Aux côtés de cette offre promotionnelle, Ayaneo a également préparé une boîte cadeau pour les commandes « early bird ». Celle-ci comprend une tasse à café, un sac de rangement portable, un support portable, un film de protection pour l’écran, un capuchon de joystick et un pack d’autocollants Ayaneo.

Cette dernière offre de l’entreprise pourrait représenter une forte concurrence sur le marché des consoles portables avec son design élégant, ses fonctionnalités avancées et ses jeux compatibles avec diverses plateformes et services de streaming.