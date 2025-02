Le fonctionnement réel des Thumpers dans l’univers de Dune

Comprendre le fonctionnement réel des "Thumpers" dans l'univers fascinant de Dune/

Tl;dr Les sandworms sont essentiels dans l’univers de « Dune ».

Le « thumper », créé par les Fremen, permet de contrôler les sandworms.

Les thumpers sont une manifestation de l’ingéniosité des Fremen.

Les sandworms, des créatures majestueuses et terrifiantes

Dans l’univers de « Dune », les sandworms, ces immenses vers des sables qui parcourent la planète désertique d’Arrakis, sont plus qu’une simple curiosité. Pour les vrais fans de « Dune », ces créatures sont le véritable cœur de l’histoire. Elles inspirent à la fois l’admiration et la crainte, étant à la fois une source d’opportunité incroyable et un danger mortel. Ces vers peuvent créer l’épice Melange, indispensable pour le voyage interstellaire, et servir de transport improvisé, mais attention, ils peuvent aussi vous dévorer sans la moindre hésitation.

Le « thumper », l’outil indispensable pour maîtriser les sandworms

Si vous souhaitez prendre le contrôle des sandworms, un outil est indispensable : le « thumper », un dispositif mécanique créé par les Fremen. Le thumper est conçu pour frapper le sable à un rythme constant, produisant un bruit qui attire le sandworm le plus proche. Le vers viendra pour dévorer le thumper, mais cela n’est pas un problème. L’individu qui a activé le thumper se sera certainement éloigné avant l’arrivée du vers.

Alors, pourquoi les sandworms sont-ils si attirés par les thumpers ? La raison est simple : le rythme du thumper donne l’impression qu’un être vivant produit le bruit, et les êtres vivants sont de délicieux repas pour les sandworms. Les vers qui se déplacent sous terre sont habitués à entendre des bruits aléatoires, généralement causés par le vent qui fait voler le sable, donc ils savent ignorer ces bruits naturels.

Les thumpers, une invention ingénieuse des Fremen

Le thumper est l’exact opposé de la technique de marche sur le sable que les Fremen apprennent dès leur plus jeune âge. Cette technique consiste à déplacer ses pas de manière irrégulière pour se fondre dans les bruits du désert naturel. Le but du thumper, en revanche, est de ne pas se fondre du tout. Parfois, il est utilisé pour appeler un vers à des fins de transport ; d’autres fois, il sert à dissimuler les traces d’un crime commis à un endroit précis. Parfois, le thumper fait partie d’un piège : les Fremen peuvent attirer un ennemi vers un endroit, seulement pour que celui-ci réalise trop tard que le thumper a été activé, et qu’un vers pourrait le dévorer à tout moment.

Il existe de nombreuses variantes de thumpers, même si nous n’en voyons pas beaucoup dans les livres de « Dune ». L’une d’elles est équipée d’une bougie. Lorsque celle-ci s’éteint, le thumper est déclenché et commence à attirer les vers. Ce mécanisme, en plus d’être utile, démontre l’intelligence des Fremen : malgré leur accès limité à la technologie par rapport aux Harkonnens ou aux Atreides, ils parviennent à construire des dispositifs aussi efficaces et complexes. Alliée à leur technologie de stillsuit, les Fremen font preuve d’une grande ingéniosité pour survivre dans le désert.