Le film Monopoly s’annonce très prometteur

Une raison majeure laisse penser que le film Monopoly pourrait s'avérer être une réussite surprenante.

Tl;dr Le jeu de société Monopoly va être adapté en film par John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

La production est assurée par Margot Robbie et son label LuckyChap, en collaboration avec Hasbro Entertainment.

La date de sortie officielle du film n’est pas encore connue.

Le Monopoly se prépare pour le grand écran

Les jeux de société ont souvent été une source d’inspiration pour le septième art. Aujourd’hui, c’est au tour du célèbre jeu Monopoly de faire le grand saut. D’après le magazine professionnel Deadline, le duo de scénaristes John Francis Daley et Jonathan Goldstein, connu pour leur travail sur Game Night et Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs, a été sollicité pour écrire le scénario du film.

Une production prometteuse

La production du film est assurée par Margot Robbie et son label LuckyChap, en collaboration avec Hasbro Entertainment. Erin Westerman, co-présidente de Lionsgate Motion Picture Group, a exprimé son enthousiasme pour ce projet, se réjouissant de la participation de Daley et Goldstein. «Ils sont les architectes parfaits pour cette franchise», a-t-elle déclaré.

Une adaptation originale du Monopoly

L’adaptation du Monopoly a connu diverses péripéties, avec plusieurs réalisateurs envisagés, dont Tim Story et Ridley Scott. Cependant, l’implication de Daley et Goldstein donne une nouvelle dynamique au projet. Ces derniers ont démontré leur talent pour créer des dynamiques de groupe divertissantes et des personnages captivants. On peut donc s’attendre à ce que l’adaptation du Monopoly ne soit pas une simple transposition du jeu, mais qu’elle propose une approche originale et unique.

Il est encore trop tôt pour prédire le succès de l’adaptation de Monopoly, mais les premiers éléments sont prometteurs. Avec une telle équipe à la barre, le film pourrait bien attirer d’autres talents de premier plan.