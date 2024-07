Le film d’horreur basé sur une histoire vraie qui manque au genre arrive en 2024

Réalisé par Lee Daniels, The Deliverance sera diffusé sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 30 août prochain.

Tl;dr The Deliverance est un nouveau film d’horreur de Netflix.

Le film met en scène la possession démoniaque inspirée d’une histoire vraie.

The Deliverance se distingue des autres films d’horreur de 2024 par son originalité.

Il pourrait changer les normes pour les films de possessions démoniaques.

The Deliverance, une nouvelle ère pour l’horreur

Le dernier-né de Netflix, The Deliverance, est une réalisation de Lee Daniels (The Reading, The Paperboy, The Woodsman, Precious). Le film promet d’être l’un des meilleurs de la plateforme grâce à un casting de taille composé de Mo’nique, Andra Day et Glenn Close. Le mystère qui entoure l’intrigue du film dans la bande-annonce, ajoute une touche d’anticipation qui rend le film encore plus attrayant.

Un film d’horreur qui se démarque

En 2024, plusieurs films d’horreur ont vu le jour, mais The Deliverance promet de se démarquer. En effet, le film se distingue par son traitement de la possession démoniaque, un thème que peu de films d’horreur ont exploré cette année. De plus, le film s’inspire d’événements réels, ce qui pourrait le rendre plus effrayant que d’autres films d’horreur de 2024.

En comparaison, les autres films d’horreur de 2024 ont exploité des thèmes variés comme les extraterrestres, les vampires, les cultes religieux, les tueurs en série et les traumatismes psychologiques. Toutefois, aucun n’a réussi à instiller la peur que peut procurer un film basé sur une histoire vraie comme The Deliverance.

L’impact du Deliverance sur le genre de l’horreur

The Deliverance, en incluant à la fois la possession démoniaque et l’inspiration d’une histoire vraie, enrichit le genre de l’horreur pour l’année 2024. Sans The Deliverance, le genre de l’horreur manquerait d’un film qui pourrait élever les normes pour les films traitant de la possession démoniaque.

De plus, la sortie de The Deliverance montrera à quel point il est effrayant et précis par rapport aux événements réels dont il s’inspire. La bande-annonce promet que le film se distinguera parmi les films d’horreur de 2024 qui ont été publiés jusqu’à présent.